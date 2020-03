Descartan medidas restrictivas por caso de coronavirus en VW

PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario de Salud de Puebla, Humberto Uribe Téllez, descartó la necesidad de decretar medidas restrictivas en la entidad, luego de confirmarse un caso de Covid-19 en un capacitador que impartió un curso en la planta Volkswagen.

En rueda de prensa, el funcionario estatal recalcó que la detección de coronavirus en Puebla se encuentra en una primera fase (de importación), ya que no se han detectado contagios de persona a persona, además de que el caso del capacitador de VW es asintomático.

“Esta persona no está enferma, porta el virus, pero no tiene la enfermedad; a este estadio se le conoce como portador asintomático, y como no tiene los rasgos de la enfermedad, la posibilidad de que esta persona transmita el virus es muy muy baja, porque estas enfermedades se transmiten por medio de estornudos, tos, manos contaminadas, por medio del saludo de mano en su momento”.

En ese sentido, descartó la necesidad de restringir actos o actividades masivas o recomendar a la población evitar los contactos físicos.

El subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSA), José Fernando Huerta Romano, detalló que el hombre de 47 años de edad que se encuentra en aislamiento en un hospital privado de esta ciudad, luego de resultar positivo al coronavirus, es sólo portador, pero no presenta síntomas, por lo que es complicado que contagie a otras personas.

Uribe Téllez indicó que en Puebla se han realizado otras siete pruebas a personas que presentaban características de la enfermedad, pero todas resultaron negativas.

Para la recepción, traslado y vigilancia de los integrantes del grupo de ballet "Mexicana C'Acatl" provenientes de Italia, se aplican estrictamente los protocolos de atención, informa a la ciudadanía, el titular se está secretaría @JorgeHumbertoU pic.twitter.com/d7nSnU1AXs — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) March 11, 2020

“En este momento no hay una sola persona que por sospecha de coronavirus esté en aislamiento en ningún hospital en el estado, ni público, ni privado, solamente el caso que nos ocupa de la persona que vino de Europa”, señaló.

Ayer, la empresa Volkswagen de México informó que un proveedor de capacitación estaba internado en un hospital por ser sospechoso de coronavirus, por lo que determinó aislar en sus casas a 40 empleados y sus familias que tuvieron contacto con esa persona en Puebla.

Horas más tarde, la Secretaría de Salud de Puebla emitió un comunicado en el que confirmó que el capacitador, un argentino radicado en Alemania, quien días antes había hecho un viaje a Italia, resultó positivo a Covid-19.

El funcionario estatal descartó que se tenga detectado algún contagio entre los 40 integrantes del grupo de ballet que este miércoles llega a Puebla procedente de Italia. Sin embargo, comentó que los jóvenes y sus maestros estarán en aislamiento domiciliario para evitar riesgos.

Comentarios