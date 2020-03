IPN reporta mil 553 denuncias de violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer que tienen registradas mil 553 denuncias de violencia de género, de las cuales, 368 son “formales” y mil 185 son de “tendederos” que se han instalado en los planteles de bachillerato y licenciatura.

El IPN aseguró que están realizando “lo jurídicamente necesario para que la comunidad, especialmente mujeres, denuncien los casos de acoso y hostigamiento de los que han sido objeto en detrimento de su integridad física, emocional y psicológica”.

La Oficina del Abogado General, José Guzmán Camacho destacó que, hasta hoy, 522 casos han sido atendidos, de los cuales 56 han sido cesados, pero no han sido aprobados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 11 fueron cesados por la institución; cuatro con sanciones menores; 47 resultaron improcedentes por diversas razones y 404 están actualmente en proceso de dictaminarse.

Para formalizar jurídicamente los casos, la Secretaría General, la Defensoría de los Derechos Politécnicos y la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género –instancias respondientes en la recepción denuncias– instalaron un grupo interno para canalizar las demandas con la Oficina del Abogado General.

Asimismo, el Instituto añadió que para atender la crisis de violencia en contra de las mujeres, instaló un “Violentómetro” y el “Acosómetro”, además del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género y la Plataforma Electrónica de Denuncia Segura, los cuales, están disponibles en su página oficial.

La respuesta de las autoridades se da un día después de que mujeres y hombres del Cecyt número 10 “Carlos Vallejo”, ubicada en San Juan de Aragón, protestaron afuera del plantel para señalar que las autoridades han sido “omisas ante nuestras demandas”.

Al interior, un tendedero evidenció los nombres de miembros de la comunidad que han violentando a sus compañeras.

El mismo día, el Cecyt 13 “Ricardo Flores Magón”, expuso la misma estrategia de denuncia, en la que nueve maestros, seis alumnos y trabajador administrativo aparecen como acosadores. Ante la respuesta concreta, los estudiantes han pedido la renuncia de su director, Germán Garduño Herrera.

No están haciendo nada por cuidarnos, al contrario, suspenden clases para quitar los tendederos y los carteles que cubren las paredes exteriores de las instalaciones, ELLOS ENCUBREN A LOS ACOSADORES.#IPNnomecuida #IPNtendederos #CECYT13 #ACOSOENCECYT13 pic.twitter.com/CL0Q2Rocxx — Fucking avocado (@liss_agm) March 7, 2020

“Tendedero” en La Salle Nezahualcóyotl

“Me hacía comentarios de mi apariencia física, me miraba con morbo y siempre quería que lo saludara de beso”, señala uno de los letreros que hoy, colgaron estudiantes de bachillerato de la Universidad La Salle en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Como se ha replicado en las últimas semanas, los tendederos anónimos para denunciar a profesores y compañeros por acoso sexual.

“Cuando iba en 5to semestre, el maestro Miguel me dijo que cuando cumpliera 18 me besaría”; “Es horrible que los de Ciencias del Deporte te miren morbosamente”; “Ya no más llamadas acosadoras del profesor Francisco”, dicen los letreros colgados en la entrada principal del plantel, ubicado en la avenida Bordo de Xochiaca.

Otra de las estudiantes dijo a medios locales que un profesor le hacía comentarios de su físico, y que la obligaba a saludarlo de beso en la mejilla.

La coordinadora de la Universidad La Salle, Viridiana Ojinaga, dijo ante la prensa que la institución ya está atendiendo el tema, pero invitó a la comunidad a presentar las denuncias formalmente para revisar los casos y aplicar la sanción correspondiente; además, los casos más graves, podrán alcanzar una denuncia ante las autoridades externas. (Manuel Alejandro Godínez López)

