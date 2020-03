En tema de coronavirus, nada de política, sólo voz de expertos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la calma por la pandemia del coronavirus Covid-19, y aseguró que las medidas que aplique su gobierno no tendrán nada que ver con política.

Por ello, el mandatario dijo que las decisiones que tomen ante esta emergencia sanitaria tendrán como referencia las indicaciones de técnicos, médicos y científicos.

“Es lo que los señores nos indiquen, porque luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. […] vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas”, consideró el mandatario.

Al considerar que la pandemia de Covid-19 es un tema muy serio, el presidente López Obrador incluso dijo que, por ejemplo, ni la secretaria de Gobernación, el de Hacienda o el mismo pueden salir a declarar al respecto.

TE RECOMENDAMOS:

“[…] la política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy todólogo o sabelotodo, y es un asunto muy serio como para opinar sin conocimiento”, sostuvo durante su conferencia matutina de este jueves.

En este tenor, el morenista hizo un llamado a la población a mantener la calma y descartó posibles afectaciones a la economía pues, como ha sostenido en las últimas semanas, se tienen finanzas públicas sanas, así como reservas suficientes para enfrentar crisis.

Pide a Banxico no intervenir en peso

La depreciación del peso ocurrida a partir de los primeros casos de coronavirus detectados en el país los últimos de febrero, así como el desacuerdo petrolero entre Arabia Saudita y Rusia, detonaron el llamado “lunes negro” que provocó la caída de las bolsas internacionales y, en el caso de México, tuvo un impacto en la moneda, la cual fue abordada hoy por el mandatario quien confió en que volverá a apreciarse.

“Desde nuestra perspectiva, no debemos de intervenir para que artificialmente se fortaleza nuestra moneda. Que sea el Banco de México (Banxico) el que decida, y que tengamos confianza en nuestra economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso”.

El titular del Ejecutivo se dijo respetuoso de la autonomía del Banxico, pero hizo la recomendación de no intervenir y confió en las condiciones económicas del país.

DEBES LEER:

“Así como la prensa se regular con la prensa, el mercado se regula con el mercado. Nada de intervencionismos. Esa es nuestra postura como gobierno, consideramos que estamos bien, que tenemos finanzas públicas sanas, repito, que no vamos a gastar nuestras reservas…llevamos 10 mil millones de dólares de aumento en nuestras reservas en el tiempo que estamos en el gobierno. Tenemos que cuidar”.

La conferencia de prensa presidencial de este jueves estuvo prácticamente dedicada a explicar las condiciones de México en cuanto a la declaratoria de pandemia calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto al corona virus (Covid-19) y, entre los aspectos abordados destacó el económico.

Hasta la mañana de este jueves, se registran 12 casos de coronavirus Covid-19 en el país: cinco en la Ciudad de México, dos en el Edomex, y cinco más en Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.

Comentarios