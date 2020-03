Trudeau y su esposa inician cuarentena voluntaria por síntomas de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Justin Trudeau y su esposa Sophie Grégoire iniciaron este jueves una cuarentena voluntaria ante la sospecha de que la sintomatología que aqueja a ella –parecida a un resfriado–, pudiera derivar en coronavirus.

Según la oficina del gobernante, Grégoire regresó el miércoles por la noche de un compromiso en Gran Bretaña y tenía un poco de fiebre, por lo que ya fue sometida a los estudios correspondientes para detectar si está enferma de COVID-19.

Out of an abundance of caution, I too will be self-isolating & self-monitoring until we get Sophie‘s results back. But I‘ll be busy working from home. Today, I‘ll be speaking with some world leaders and joining ministers for a Cabinet committee discussion on COVID-19.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020