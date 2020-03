Acusan a juez de forzar a testigos nahuas a declarar en español

PUEBLA, Pue., (apro).- Mario Cortez Aldama, juez de Enjuiciamiento de la Región Judicial Sur-Oriente de Tehuacán, fue acusado de incurrir en discriminación y racismo por tratar de forzar a testigos nahuas a hablar en español durante el juicio que se lleva a cabo en contra de los presuntos responsables de la desaparición del defensor ambiental Sergio Rivera Hernández.

En video divulgado en Youtube a través de la cuenta Radical Me se exhibe el comportamiento del juez quien se muestra molesto porque los testigos indígenas no pueden rendir su testimonio en español y hasta llega a concluir están aleccionados para tratar de “sorprender” a la “autoridad jurisdiccional” y anuncia que va a tomar eso en cuenta al momento de emitir su fallo.

Este juez tendrá que resolver esta semana sobre la responsabilidad de tres de los presuntos responsables de la desaparición del ambientalista Sergio Rivera Hernández ocurrida el 23 de agosto de 2018 cuando transitaba en una motocicleta en la localidad de San Pablo Zoquitlán, Puebla.

Rivera Hernández forma parte de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y participaba activamente en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla –Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz, que beneficiaría a Minera Autlán.

Denuncian parcialidad

Omar Esparza, integrante de MAIZ, explicó que durante el juicio, iniciado a finales de noviembre de 2019, el juez Cortez Aldama ha mostrado parcialidad a favor de los acusados y negó proporcionar a los testigos traductores que hablaran la variante del náhuatl que ellos conocen y que es distinta a la de los traductores oficiales del juzgado.

En el video se puede ver que cuando la abogada del caso pide al juez que se respete la garantía de los testigos indígenas de contar con un intérprete, amparada en el Artículo 2, fracción VIII de la Constitución, Cortez Aldama argumenta que ese es un derecho para los “pueblos indígenas”, pero no para las personas que habitan en esas comunidades.

“En este juicio no se está ventilando ni se va a resolver una cuestión de un pueblo indígena…como órganos de prueba he escuchado que participarán integrantes de esa comunidad indígena, pero son integrantes, no forman parte del todo de ese pueblo indígena”, justifica Cortez Aldama.

Posterior a eso, en el mismo video se puede ver al juez desesperarse cuando a los testigos indígenas les cuesta trabajo rendir su testimonio.

Cuando pregunta a los testigos si entienden español, se puede escuchar que el intérprete oficial les dice que “si le entiende poquito pero que no le puede contestar en español”.

Según el testimonio en varios momentos el juez forzó a los testigos a hablar y entender en español y se mostraba molesto porque no le entendían o les tomaba mucho tiempo comprender

“No quiero ir más allá ni pensar mal en el sentido de que los testigos más que ser preparados estén aleccionados para tratar de sorprender a esta autoridad jurisdiccional, porque aun cuando me digan que sí entienden, pero que no lo pueden transmitir, si deja mucho que pensar a esta autoridad jurisdiccional respecto de la forma de conducción de los testigos y eso, en su momento, va a ser ponderado por esta autoridad jurisdiccional”, sostiene el juez.

Aunque la defensa pidió que estas posturas del juez fueran tomadas en cuenta para reponer el juicio con otro juzgador, el proceso siguió y será esta semana cuando se emita un fallo.

Esparza denunció que además los testigos de la desaparición de Rivera Hernández han sido sujetos de amenazas e intimidaciones, de lo cual señaló como responsable al ex presidente municipal de Zoquitlán, Fermín González León, quien está a favor de la construcción del proyecto hidroeléctrico impulsado por Minera Autlán.

Comentarios