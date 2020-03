El Vive Latino no se suspende, pero sí la clase de box masiva en el Zócalo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la edición 21 del Vive Latino que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Foro Sol no será suspendida, lo que sí ocurrirá con la clase de box masiva en el Zócalo, aplazada “hasta que la situación lo permita”.

“(No se cancela el Vive Latino) porque aún estamos en la fase I (del coronavirus), entonces, no es necesaria la suspensión de estas actividades masivas, sin embargo, aquellas que no tienen impactos, pues es mejor posponerlas, si es que es así”, apuntó.

De acuerdo con Sheinbaum, la clase de box organizada por la alcaldía Iztapalapa –que buscaba romper un récord de asistencia– y la final de la Olimpiada Comunitaria no tienen implicación sustancial en la economía.

Por ahora, México se mantiene en la fase 1 del Covid-19, sin embargo, Enrique Bunbury, Kyary Pamyu Pamyu, Gustavo Santaolalla, Fangoria y otras seis bandas cancelaron su presentación en el Vive Latino, debido a “problemas de traslados y afectaciones en sus países”.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, Olivia López Arellano, reveló que de momento las 400 pruebas que tienen para hacer el diagnóstico de Covid-19 son suficientes, debido a que el protocolo indica que únicamente los pacientes que ratifica el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) son sometidos a dicha prueba.

López Arellano destacó que la Sedesa cuenta con 2 mil 387 camas “censables”, mil 500 no “censables”, 691 ventiladores, 102 gabinetes de rayos X, 149 de radiología y 107 salas de operaciones.

Además, abundó, en todos los hospitales cuentan con áreas aisladas, con dos o más cubículos de aislamiento, y que sólo la SS tiene 30 mil trabajadores, de los cuales 8 mil 600 son médicos y 8 mil 800 enfermeras.

