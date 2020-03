Gobierno de AMLO “tiene una estrategia clara” en materia económica y de seguridad: SRE a The Economist

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una carta enviada al semanario británico The Economist, en respuesta a una columna que equiparaba la política del presidente Andrés Manuel López Obrador con un “teatro”, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, presumió que la Guardia Nacional “ha frenado el aumento del número de asesinatos” y hubo una reducción en el número de secuestros y robos de auto en diciembre de 2019.

En una misiva publicada ayer, Velasco Álvarez, mano derecha del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que “la administración tiene una estrategia clara” en materia económica y de seguridad, y “está comprometida a eliminar la desigualdad y la violencia, acabando con la guerra contra las drogas”.

Además de presumir una reducción en el número de secuestros y robos de autos –sin mencionar que 2019 fue el año más violento de la historia reciente, con 35 mil 598 víctimas de asesinato reportadas–, el vocero de la SRE resaltó logros económicos del gobierno de López Obrador, por ejemplo, que “una quinta parte de nuestros ciudadanos más pobres ha visto aumentar sus ingresos en un 24%”.

Se trata de la cuarta vez en el último mes y medio que Velasco envía una carta a un medio extranjero para ofrecer “otros datos” a sus lectores, en reacción a reportajes o columnas sobre el gobierno mexicano; antes de The Economist, el funcionario mandó respuestas a Financial Times, Bloomberg y The Wall Street Journal, medios anglófonos de tendencia liberal, especializados en temas económicos.

Esta vez, el funcionario federal respondió a un análisis de la gestión de López Obrador respecto de los “tres grandes problemas que heredó: la delincuencia desatada, incluida la violencia contra las mujeres; el bajo crecimiento económico, y la corrupción”. La columna planteaba que “en los primeros dos temas, México está, en el mejor de los casos, estancado”.

De igual manera, mencionó que, ante la crisis de inseguridad, resulta probable que la respuesta de López Obrador “sea más un teatro político, en el que es maestro”.

Abundó: “La indudable corrupción del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto le puede dar mucho material. El mes pasado, el exdirector de Pemex (Emilio Lozoya) fue detenido en España. El Wall Street Journal reportó que los fiscales están investigado al Sr. Peña Nieto (…) AMLO aseveró que no tiene información al respecto. Pero es difícil de imaginar que este showman dejará pasar una ocasión como aquella”.

