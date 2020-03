Alumnas del IPN exigen acciones de la dirección contra maestros y alumnos acosadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alumnas de bachillerato y licenciatura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) protestaron este viernes frente a la sede de la dirección general de Zacatenco, para exigir al director Mario Alberto Rodríguez Casas que tome acciones contra los profesores y alumnos que han sido exhibidos en los últimos días a través de “tendederos”.

Congregadas en la avenida Miguel Bernard, las mujeres intentaron dialogar con las autoridades, pero, ante la petición de descubrirse el rostro, el acuerdo se rompió y mantuvieron el bloqueo durante más de seis horas.

El pasado 11 de enero, el IPN precisó que suman mil 553 denuncias por violencia de género, de las cuales 368 son formales y mil 185 fueron colocadas en “tendederos” instalados en los planteles, y se comprometió a hacer “lo jurídicamente necesario” para resolver todos los casos.

En medio de los señalamientos en contra de profesores y trabajadores por acoso sexual, el director del Cecyt 13, Germán Garduño Herrera, presentó su renuncia, tal como demandaban las estudiantes que mantienen tomando el plantel desde la semana pasada.

Con esa suman tres dimisiones de directivos en el último mes. La primera ocurrió el 12 de febrero, cuando el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) campus Tecamachalco, Juan Tinoco Molina, renunció tras un paro de labores donde se pedía atención a las quejas de violencia de género.

Seis días después, el director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Culhuacán, Héctor Becerril Mendoza, presentó su renuncia después de un paro de dos días.

13:02 #PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Av. Wilfrido Massieeu arriban a Luis Enrique Erro s/n., e ingresan a inmediaciones de la Dirección General del IPN. pic.twitter.com/pIp9NjX8PM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 13, 2020

Tendederos en la UAM y prepa incorporada de la UNAM

A lo largo de esta semana, las unidades de Cuajimalpa e Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se tapizaron de denuncias en las que señalan que, a través de grupos de WhatsApp, sus compañeros exhiben fotografías que han sido tomadas sin su consentimiento.

“Salatiel me propuso tener relaciones sexuales en el baño”; “el profesor de CBI me quiso comprometer para que pasara su materia”; “César Guerrero las mira con morbo y se burla”; “Carlos Sosa agredió a una compañera, pero Rectoría lo protege”, son algunas de las denuncias que cuelgan en los pasillos de la UAM.

Otro de los letreros lamenta que la Universidad tenga un “violentómetro” para denunciar de manera anónima, pero “sigue protegiendo acosadores”.

En otro caso, las estudiantes del Instituto Universitario Nezahualcóyotl, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunciaron que sus compañeros tienen grupos en Facebook, donde difunden fotografías que les tomaron a escondidas.

“Los directivos, al ver que sus familiares aparecían en el tendedero de acoso, empezaron a quitarlo, diciendo que esa no era la manera de protestar, así que decidimos sacarlo a la calle para que los padres de familia se den cuenta de lo que pasa”, dijo en entrevista una estudiante.

La misma alumna mencionó que suman más de 50 denuncias, tanto de acoso sexual como de intimidación.

Otra estudiante expuso que las autoridades les recomendaron “buscar otra escuela, pues ellos no harían nada contra el machismo ni contra denuncias anónimas”.

“Un profesor me tomaba de la cintura y me decía cosas incómodas, mis compañeros sólo se reían al verlo”; “el profesor Rangel me mandó a extra por no hacerle caso”, son otras de las denuncias colocadas en los “tendederos”.

(Manuel Alejandro Godínez López)

Comentarios