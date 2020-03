Celebra el escultor Miguel Peraza 45 años de trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el escultor y pintor Miguel Peraza (Ciudad de México, 1959) todo está en una continua evolución, incluida la humanidad, que constantemente se está reorganizando, replanteando qué hacer, “somos migrantes”, y los mismos cambios tecnológicos obligan a los seres humanos a transformarse para no ser desplazados de sus labores.

En este sentido, dice en entrevista con Apro que las artes –la música, la literatura, el teatro–, todas las disciplinas involucradas con la producción cultural, son receptoras de los cambios que la humanidad percibe en su modo de vivir y “de alguna manera quiere verlos reflejados en la cultura o la técnica de un artista.

El artista, ganador del premio Ariel a la Dirección de Arte por la película Bienvenido-Welcome, de Gabriel Retes (1995), autor de más de 80 obras públicas en espacios como la Universidad Biomédica Rafael Guízar y Valencia, en Xalapa, Veracruz, y el Instituto de Geografía de la UNAM, celebra sus 45 años de trayectoria artística con la edición del libro Miguel Peraza. Escultor periférico.

De 222 páginas en papel couché mate y pasta dura, el bello volumen condensa su desarrollo, su vida (si bien el artista aclara que no es autobiográfico sino “anecdótico”), reflexiones acerca del trabajo escultórico, “no como oficio, sino en el sentido filosófico”, y la opinión que diversos personajes tienen acerca de Peraza.

En las páginas centrales se incluye una selección de 45 obras realizadas a lo largo de estos 45 años, pero no es una por años, hay años que o bien no incluyen una pieza o presentan más de una. La lista comprende, entre otras: De regreso a casa, Incógnita del mundo, Espíritu Probursa, Ajedrez, América Unida, Colonia desierta, Reloj solar, La casa de Leonardo, Hombre rojo, Erosión, Corazón de piedra, Nosotras siempre, El Navegante, Homenaje a Calder, Mediterráneo y Sol en fuga.

En los textos, al tiempo que va explicando sus conceptos sobre escultura, Peraza habla de sí y su quehacer artístico:

“Cuando trabajo en mi estudio entro a una meditación activa, me atrae el silencio, la soledad. La creatividad de un acto tan personal que no se puede enseñar, lo que yo conozco y puedo enseñar son los procesos del hacer. Disfruto del modelar y de combinar toda clase de materiales, me siento un indagador de la historia, que busca elementos que den otra vida a la escultura, en permanente experimentación, no me importa si me describen o no como escultor, pero sí es importantísimo cuando atrapo con una obra un alma sensible, esa comunicación con el otro es quizás lo más trascendente…”