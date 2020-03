López Obrador llama a no “zopilotear” con la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las giras, la salud presidencial, los rumores desmentidos sobre la primera muerte y los impactos por la pandemia de coronavirus marcaron la conferencia mañanera de este lunes en la que, con un nuevo llamado a conservar la calma, se expuso la estadística de 53 mexicanos contagiados, la mayoría terminando sus tratamientos y sólo siete casos activos.

Con el incremento en el número de casos registrados oficialmente en las últimas 72 horas, también crecieron los cuestionamientos al mandatario por mantener una política sanitaria de prevención, así como sus actividades cotidianas y giras de trabajo. Además, la noche del domingo la difusión de la primera muerte del presidente de Grupo Inbursa, José Kuri, que luego fue desmentida, pusieron el contexto para que hoy, el mandatario pidiera una vez más evitar la politización.

López Obrador reseñó el fin de su gira del fin de semana por Guerrero y expuso:

“Bajo del avión y hay una nube de reporteros y camarógrafos acosándome para que declare sobre la primera muerte, que si no me interesaba, que si no iba a mandar un pésame… hasta atropellado (…) afortunadamente el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, que salgamos adelante de cualquier adversidad. Pero ese ambiente no ayuda”.

Fue ahí cuando llamó a superar las diferencias políticas, el interés general y, a “no zopilotear, actuar con ética y de manera responsable”.

Como cada fin de semana, el mandatario mantuvo actividades, esta vez en el estado de Guerrero, donde asistió a la Convención Nacional Bancaria y luego recorrió diferentes comunidades encabezando actos masivos.

El gabinete de Salud mantiene medidas preventivas leves que aún no implican la cancelación de actividades multitudinarias y, por la exposición presidencial, la práctica de una prueba al mandatario fue inclusive objeto de cuestionamiento.

Descarta practicar prueba a AMLO

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramirez, consideró que el presidente tiene las mismas posibilidades de contagio que cualquier otro ciudadano y en tanto no haya síntomas no tendría por qué practicarse una prueba, una petición que consideró fuera de lugar y carente de sentido técnico, pues si bien pasa de los 60 años, sería mejor para él contraer el virus, recuperarse casi de manera espontánea y quedar inmune, como ocurrirá con la mayor parte de la población.

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio”, dijo López-Gatell.

Fue el propio López Obrador quien admitió que, de así recomendárselo, se ajustaría al protocolo de salud, se hace la prueba y, con cierta ironía, añadió, “lo que me indiquen los medios”.

Además, el presidente informó que mantendrá sus giras de trabajo, hasta que el Sector Salud le indique que debe suspenderlas. No obstante, ante una medida así, mantendría sus conferencias de prensa:

“Desde luego voy a estar en comunicación con la gente, pero ante una situación más compleja yo vendría aquí y estaríamos como siempre, comunicándonos con la gente”.

En general, las actividades y planes presidenciales siguen en marcha y esta mañana, luego de rechazar que se vayan a implementar medidas especiales para atenuar el impacto de la pandemia.

Planes de inversión

De hecho, adelantó que mantiene en su agenda la presentación de un plan energético al finalizar esta semana y presumió que dos de los magnates más ricos de México, Carlos Slim y Alberto Bailleres, respectivamente, le anticiparon planes de inversión en el sector.

La insistencia del mandatario así como del gabinete sanitario fue en el sentido de no variar las medidas de atención a la pandemia por coronavirus, pues si bien los medios de comunicación muestran lo que se hace en otros países, en México cada medida se implementará en el momento oportuno, cuando sean más útiles a decir del subsecretario López-Gatell, pues sostuvo que la suspensión de actividades impactará más a los sectores más pobres, aquellos que viven día a día de sus salarios o actividades comerciales.

En resumen, el llamado fue a mantener las medidas de sana distancia, lavado de manos y estornudo de etiqueta.

