AMLO descarta impacto en la economía popular por pandemia de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La caída de los precios internacionales del petróleo y los impactos por la pandemia de Covid-19 no tendrán impacto en la economía popular, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que mantendrá su compromiso de no incrementar los combustibles y la implementación de programas sociales no será alterada.

Desde el llamado “lunes negro” del pasado 9 de marzo, cuando las bolsas internacionales sufrieron la alteración de los petroprecios y en el contexto de pandemia por el virus que provoca el Covid-19, la posición del mandatario mexicano no ha variado, ni siquiera en relación con la no intervención para controlar la caída del peso, que justo hoy se situó en un récord histórico, al cotizarse por encima de los 23 pesos por dólar.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que no intervendrá en el precio de los combustibles y consideró que la tendencia será a la baja, por lo que sólo en caso de un incremento se plantearía intervenir para estabilizarlo.

Respecto a los programas sociales, sostuvo que no tendrán ningún impacto pero anticipó que en caso de ser necesario, antes que afectar su plan de ayudas económicas sería el gobierno “el que se apriete el cinturón”, esto es que, el ajuste en caso de ser necesario, se aplicaría al gobierno.

Apremia a concretar el T-MEC

El mandatario ha intentado mantener un llamado a la calma desde los primeros casos de coronavirus registrados en México a finales de febrero, así como en el contexto del desencuentro entre Arabia Saudita y Rusia en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que provocó el impacto en el precio internacional del crudo.

Anclado en su afirmación de erradicar la corrupción, un manejo eficiente de los recursos públicos, las reservas internacionales acumuladas y otras consideraciones, López Obrador insiste en que la economía resistirá muy a pesar de las críticas de sus opositores, y principalmente, del PAN.

Luego de que el pasado 13 de marzo, Canadá aprobara el tratado comercial de América del Norte, conocido en México como T-MEC, el mandatario se ha mostrado también optimista en su implementación. Ahora, en medio de los impactos por la pandemia, anunció que giró instrucciones a los titulares de Economía, Graciela Márquez y, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respectivamente, para que aceleren los trabajos y que el acuerdo entre en vigor en junio próximo.

Nota relacionada: AMLO descarta impacto económico por Covid-19; SS confirma cinco casos

Comentarios