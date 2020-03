La OMS urge a México compromiso político por coronavirus

GINEBRA, Sui. (apro). – En México, la respuesta a la pandemia de Covid-19 debe ser coordinada desde el más alto nivel de gobierno y no relegada al sector Salud, pues toca todos los ámbitos de la sociedad, urgió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pregunta expresa de Proceso, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó la importancia de que se muestre el compromiso político al más alto nivel.

“Debe haber un compromiso político al más alto nivel porque esta pandemia no afecta solamente al sector salud, sino que ataca todos los sectores del gobierno”, dijo Tedros en rueda de prensa en Ginebra.

El titular de la OMS destacó que se debe utilizar el liderazgo de la cabeza de gobierno para llamar a toda la población a acatar las medidas con el fin de frenar la pandemia.

Tedros dijo que liderazgo del presidente es esencial, sobre todo para movilizar a la sociedad y subrayó que “la respuesta debe ser un asunto de todos, todos los mexicanos deben unirse, concierne a todos”.

“Esperamos ver progresos en el enfoque del gobierno y de la sociedad. Eso es lo que va a detener este virus”, agregó.

“Yo espero ver unidos a todos los mexicanos”, expresó.

Por otra parte, refiriéndose a todos los países, Tedros dijo que lo más importante en estos momentos es que se hagan pruebas de laboratorio a todos los casos con neumonía atípica, a todos los casos sospechosos y a todos los contactos de personas que han estado en contacto con casos confirmados.

En tanto que celebró que a nivel mundial se han escalado las medidas de cierre de escuelas, de eventos masivos, de distanciamiento social, “lo que no hemos visto en todo el mundo” es el aumento de la capacidad y la inversión para hacer más pruebas de laboratorio ni de rastreo de contactos.

“La regla del juego es muy simple: test, test, test”, remarcó Tedros.

“No se puede luchar contra el enemigo si no se sabe dónde está, no se puede luchar a ciegas”, recalcó el médico etíope que también fue canciller y ministro de salud de su país.

A su vez, la experta de la OMS en brotes epidémicos Maria Van Kerkhove señaló que las recomendaciones para México son las mismas que se han extendido a todos los países y son básicas de salud pública.

Lo que queremos es que se reduzca transmisión entre individuos y sobre todo que se reduzca el contagio entre jóvenes y el contagio de personas de avanzada edad ya que se ha visto en otros países tocados por el coronavirus que mayores de 60, 70 u 80 años, son los que más riesgo de contagio tienen y más riesgo de morir.

También los enfermos con otras enfermedades crónicas son los que más riesgo corren.

“Lo más importante es encontrar todos los casos y hacerles la prueba”, insistió la experta.

La OMS considera que se debe llevar a cabo una estrategia comprehensiva con medidas de mitigación y contención para romper la cadena de transmisión, pero lo más importante y lo más efectivo es hacer las pruebas y aislar los casos.

Lo ideal es aislar a las personas en hospitales o instalaciones médicas, pero si la persona es recluida en su hogar se deben llevar a cabo medidas extremas de precaución para que no se contagie toda la familia.

Si el enfermo permanece en su casa se debe aislar a la persona enferma con el Covid-19 en una habitación, no compartir el mismo baño, que cuente con vajilla y blancos de uso personal sin compartirlos con otros miembros de la familia, la persona que lo atienda debe estar en buen estado de salud y no tener enfermedades subyacentes como diabetes, cardiopatías, cáncer o VIH, entre otras.

Aconseja, no permitir visitas y esperar a que pasen 14 días después de que la persona ya no presenta la enfermedad porque al parecer los pacientes siguen propagando el virus una vez que han sido dados de alta, por eso deben permanecer en aislamiento aún después de curarse.

Para combatir este nuevo virus, existe una gran necesidad de que los países en los que inicia el contagio como es el caso de México, tomen medidas inmediatas para reducir la transmisión y para salvar vidas de las personas

Por otra parte, la experta de la OMS en brotes epidémicos al responder una pregunta sobre la inmunidad de los pacientes que ya se han infectado, subrayo que el virus, un virus nuevo y desconocido y extremadamente contagioso, tiene escasas 12 semanas, y no es posible en estos momentos saberlo ya que se han hecho varios estudios clínicos con animales, pero no hay aún respuestas contundentes sobre este punto de la inmunidad en particular.

En China se ha visto que pacientes con COVID-19 se vuelven a enfermar con el virus, a veces con mayor gravedad que la primera vez, indicó.

En otras recomendaciones para México el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo a Proceso que se deben preparar los sistemas de respuesta de emergencia; aumentar la capacidad para detectar y atender pacientes; asegurar que los hospitales tengan el espacio, los suministros y el personal necesario, así como asegurar la cantidad de respiradores mecánicos.

“Es necesario que los países tomen medidas inmediatas y amplíen la respuesta para tratar, detectar y reducir la transmisión para salvar la vida del mayor número posible de personas”, recalcó.

