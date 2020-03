El 23 de marzo inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Del 23 de marzo al 19 de abril se pondrá en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia, informó la Secretaría de Salud.

Se realizarán “intervenciones de sana distancia”, en cuatro etapas: Medidas básicas de prevención, suspensión temporal de actividades no esenciales, reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de las personas adultas mayores.

En la primera, referente a las medidas básicas de prevención se considera el lavado frecuente de manos, preferentemente con agua y jabón, de preferencia líquido y que al menos dure 30 segundos; usar gel antibacterial con base alcohol al 70%

Además, la etiqueta respiratoria, alusiva a tapar la nariz y la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo y lavarse las manos después de hacerlo. Evitar el saludo de mano, brazo y beso y no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19 (fiebre y tos).

Suspender actividades no esenciales

Respecto a la suspensión temporal de actividades no esenciales, la Secretaría de Salud lo recomendó para el sector público, social y privado a partir del lunes 23 de marzo de 2020.

“Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada, o los derechos de los usuarios.

“Se suspenden las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de las personas. En particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia”, indicó.

Sobre la reprogramación de eventos de concentración masiva, la dependencia recomienda suspender “hasta nuevo aviso” los eventos masivos que congreguen a más de cinco mil personas.

Asimismo, se pidió proteger y cuidar a las personas adultas mayores. Si algún familiar presenta síntomas se pide mantener el contacto telefónico en lugar de visitarla y arriesgar un contagio.

Si alguien ayuda a realizar actividades diarias se puede planificar quién podría apoyar si la persona cuidadora se enferma.

Evitar el contacto directo, el saludo de beso y abrazo, mantener una distancia de 1.5 metros y pedir que compren provisiones y alimentos para no tener que salir.

“Desinfecta superficies con cloro de uso doméstico diluido en agua, por lo menos una vez al día.

“Diluye una cucharada de cloro por cada litro de agua. Recuerda que aún no hay medicamentos específicos para esta enfermedad. No te automediques. No te toques la cara, ojos o nariz. Si necesitas hacerlo, lávate las manos antes”, agregó.

