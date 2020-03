La Guardia Nacional debe transparentar sus gastos de 2019, ordena el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Guardia Nacional deberá revelar cómo ejerció el gasto asignado en el Presupuesto de Egresos 2019, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior, se da luego de que la Guardia Nacional, que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, declaró inexistente la asignación de dicho recurso y, ante la apelación del particular que solicitó la información, sólo precisó la parte que le fue transferida de la desparecida Policía Federal.

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena recordó que la fuerza armada, surgida el 30 de junio de 2019, utilizó alrededor de 20 mil millones de pesos para infraestructura, y 2 mil 500 millones para sueldos y salarios.

Ibarra Cadena consideró como legítimo el reclamo de la población para exigir la rendición de cuentas, lo que permitirá conocer la manera en que se ejercen los recursos públicos asignados a la pacificación del país.

Al presentar el recurso ante el pleno, la Comisionada determinó que no existe certeza del criterio de búsqueda utilizado por la Dirección General de Recursos Financieros, pues se localizó información pública que permite suponer la erogación de recursos para la Guardia Nacional.

“Del boletín de prensa del 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del comunicado del 27 de abril, de la Presidencia, se advierte que fue instalada oficialmente la Coordinación de la Guardia Nacional y que la institución contaba con instalaciones completas para el despliegue de elementos en el país”, refiere el comunicado del INAI.

También se corroboró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, no se etiquetaron recursos para la Guardia Nacional, ello no implica que no contara con recursos económicos para sufragar sus gastos, por lo que debió informar los montos erogados.

Por lo expuesto, el INAI revocó la respuesta de la Guardia Nacional y le instruyó hacer una nueva búsqueda exhaustiva, en todas sus unidades administrativas competentes sobre los montos erogados por la institución en 2019.

Con información de Manuel Alejandro Godínez López

