Muere entrenador de futbol infantil en España por Covid-19; tenía leucemia

CIUDAD DE MEXICO (apro). – El entrenador del equipo infantil del Atlético portada Alta, Francisco García, de apenas 21 años, perdió la vida por contagio del coronavirus y se convierte en la primera víctima fatal de una persona vinculada con el deporte a causa del COVID-19.

García, quien pertenecía a un grupo de riesgo alto -porque también padecía leucemia-, falleció el pasado domingo por la noche, luego de haber sido diagnosticado recientemente como portador del coronavirus.

Con Francisco García ya suman siete decesos en los últimos cuatro días en Andalucía por el virus que se ha prolongado por todo el mundo.

De acuerdo con información proporcionada por el equipo, García habló antes con su familia y estaba estable antes de perder la vida en el Hospital Regional de Málaga.

El presidente del equipo, José Bueno, dijo que Francisco García tenía “toda la vida por delante. Quería a los niños -a los futbolistas- como si fueran suyos y llevaba cuatro años en el equipo”.

“¿Y ahora qué haremos sin ti, Francis?, Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos por ti”, publicó Atlético Portada en sus redes sociales.

A su vez, el Málaga, de la segunda división española -equipo en el que militó el portero Guillermo Ochoa- se unió a las condolencias. “Desde el club queremos trasladar al @AtlPortadaAlta nuestro más sentido pésame por la pérdida de uno de sus técnicos, Francisco García, así como mandar un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Entre todos debemos frenar al #COVIDー19”.

En Alemania, Dietmar Hopp, propietario del club Hoffenheim, de la Bundesliga, es uno de los mayores inversionistas de CureVac, industria farmacéutica que labora en el desarrollo de una vacuna, o una solución, para detener el avance del coronavirus, según publica Dier Spiegel en su portal de internet.

Y en Argentina, el futbol es el debate de estos días por las medidas decretadas por el gobierno del país y la Asociación de Futbol Argentino (AFA), que ordenó la suspensión durante dos semanas de todos los torneos profesionales, incluida la rama femenil, menos la principal categoría de este deporte en la rama varonil.

Por poner un caso, el entrenador Julio César Falcioni dijo preocupado: “soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia, y el viernes tuve que trabajar igual -en el juego contra Gimnasia-Banfield. Salimos a jugar porque nos dijeron de no hacerlo, nos sacaban los puntos. Había que reunirse con los jugadores, no con los dirigentes”.

Falcioni prosiguió: “hoy me toca trabajar y estar al lado de los jugadores. El médico me dijo que no debería estar entrenando. Y acá estoy. Estamos citados para volver mañana a entrenar. Al secretario general de los técnicos no lo veo ni lo escucho por ningún lado. Y los que designaron los jugadores para representarlos tienen que escuchar la opinión de ellos”.

Mientras que el presidente de Futbolistas Agremiados de Argentina, Sergio Marchi, adelantó que el próximo miércoles habrá una reunión en la que podría decidirse el parón del futbol argentino.

Y en Tokio, la expectación en torno a la suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 va en aumento. Según una encuesta de la agencia Kyodo News, el 70 por ciento de los encuestados estimada que el evento no se llevará al cabo.

A pesar de que la postura del gobierno japonés es realizar el evento conforme a lo previsto, del 24 de julio al 9 de agosto, el 69.9% de los pobladores japoneses consideran que la justa deportiva no se realizará en esa fecha, cuando faltan 129 días para los JO 2020.

