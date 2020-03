Nuevo León, Colima, Oaxaca y Puebla también suspenden clases a partir de mañana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas entidades anunciaron que suspenderán clases en todos los niveles educativos a partir de este martes 17 y hasta el próximo 20 de abril, ante la presencia del Covid-19 en el país. Hoy lo hicieron Nuevo León, Colima, Oaxaca, Puebla y parcialmente Veracruz. Anteriormente se sumaron Guanajuato, Jalisco y Yucatán.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que a partir de mañana se suspenden las clases en las escuelas públicas y privadas, en todos los niveles, incluidas las guarderías.

Con ello, Nuevo León se adelanta a la decisión del gobierno federal, que decretó la suspensión de clases a partir del viernes 20, pero aún no determinan cuándo se reanudarían las actividades en las escuelas.

De la O Cavazos señaló que hasta ahora en Nuevo León sólo se han registrado casos importados de Covid-19, aunque es cuestión de tiempo para que inevitablemente se acceda al segundo escenario, es decir, que ocurran contagios de persona a persona en la entidad.

Anunció que en la entidad suman 12 casos detectados. Se descartaron 35 y aún hay 21 sospechosos.

Por su lado, las autoridades de Salud en Yucatán afirmaron que hay cuatro casos positivos en la entidad.

El secretario de la dependencia, Mauricio Sauri Vivas, sostuvo que la primera paciente con Covid-19, quien se contagió en España, ya fue dada de alta, se encuentra estable y ahora está en aislamiento en su casa.

Sobre los primeros ocho casos sospechosos, también continúan en aislamiento. Cinco de ellos dieron resultados negativos, dos de ellos positivos y uno requiere de un análisis más profundo.

Señaló que entre el día de ayer y hoy se detectaron ocho nuevos casos sospechosos, de los cuales uno salió positivo a Covid-19. Los siete restantes están en proceso de análisis bajo vigilancia en su domicilio.

En Yucatán se anunció que como parte de las medidas para controlar la propagación del Covid-19, el Ejecutivo estatal concedió licencia con goce de sueldo –a partir de este martes 17 de marzo y hasta el 20 abril– a todos sus empleados mayores de 70 años o con alguna discapacidad o bien embarazadas.

Mientras tanto, en Campeche el gobierno confirmó hoy la detección del primer caso sospechoso de Covid-19, en Ciudad del Carmen. Se trata de una trabajadora petrolera, quien voló de Francia a la Ciudad de México y de ahí a Villahermosa, donde supuestamente se le detectó como caso sospechoso y se le mandó a aislamiento.

Según la versión difundida por los medios carmelitas, la mujer desobedeció la indicación sanitaria y por medio de la plataforma Uber contrató el servicio de traslado a Ciudad del Carmen, donde fue localizada por autoridades de Salud tras ser reportada por las de Tabasco.

En Veracruz, la Secretaría de Educación informó que las clases se suspenderán desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, como lo estableció el gobierno federal.

Sin embargo, indicó que en el caso de municipios con mayor densidad poblacional como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Coatzacoalcos, las clases quedarán suspendidas a partir de mañana.

En rueda de prensa, el titular de Educación estatal, Zenyasen Escobar, informó que el calendario de clases será ajustado en educación básica y media. En educación media superior y superior se recurrirá a clases on line y habrá comunicación a través de grupos de WhatsApp y medios electrónicos.

Y se pidió a escuelas públicas y privadas cancelar desde ahora actividades físicas y cívicas.

“Del 23 de marzo al 17 de abril no hay clases y habrá limpiezas profundas en los planteles. En educación media superior y superior se pondrán filtros para detectar personas con síntomas”, explicaron autoridades educativas.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, precisó que todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles no impartirán clases presenciales a partir de mañana.

Tras destacar que “éste no es periodo vacacional, este es un periodo para estar en casa”, señaló que las clases en las casi 15 mil instituciones educativas se reanudarían el próximo 20 de abril, en caso de no ser así, se informaría a toda la comunidad.

Ayer, el mandatario estatal, Enrique Alfaro, comentó que el gobierno federal tomó una “decisión equivocada” de suspender las clases en educación básica hasta el lunes 23, y subrayó: en Jalisco se suspenderán a partir de mañana.

En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó el segundo caso de coronavirus y dijo que se trata de una joven universitaria radicada en Chilpancingo que realizó una estancia académica en Madrid, España.

Al respecto, familiares de la paciente condenaron la falta de “ética” e “irresponsabilidad” del mandatario, porque el anuncio oficial lo hizo a través de medios de comunicación desde el puerto de Acapulco, en lugar de que autoridades sanitarias notificarán directamente a los padres y a la joven para implementar los protocolos de aislamiento y cuarentena en esta capital.

La familia de la universitaria reveló a Apro que al menos 15 estudiantes de nivel universitario salieron de Chilpancingo para estudiar un semestre en un plantel de Madrid, lugar donde fueron sometidos a un proceso de análisis y aislamiento previo a su regreso a México.

Hasta ahora se desconoce si el resto de los universitarios que viajaron a Madrid para cursar sus estudios ya se encuentran en Guerrero.

En Colima, mediante la instalación de filtros sanitarios en 15 principales puntos de acceso, que incluirán la toma de temperatura corporal a todas las personas que pretendan ingresar al estado, las autoridades de salud tratarán de impedir la llegada del coronavirus, informó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

En rueda de prensa, el mandatario dijo que, si en los módulos se detectan casos sospechosos de la enfermedad en personas residentes de la entidad, se les aplicará el protocolo para que entren en cuarentena en su domicilio, pero si la persona es visitante se le invitará a retornar a su lugar de origen de manera voluntaria.

“En caso de que por alguna razón (la persona visitante) no quiera o no pueda retornar a su lugar de origen, se le aplicará el protocolo de cuarentena al lugar al que iba, sea hotel, casa propia o casa donde lo fueran a recibir”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Dijo que por los análisis que se han hecho y en respuesta a los planteamientos de escuelas, colegios y padres de familia, se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del estado a partir de este martes 17.

En este sentido, habrá una serie de instrucciones para que los estudiantes puedan utilizar su tiempo de manera formativa en sus domicilios, para lo cual la televisión educativa transmitirá contenidos de esta índole y se hará un programa de tareas escolares en casa y se promoverán todos aquellos elementos que permitan seguir formando a nuestra niñez y a nuestra juventud desde sus domicilios.

“La suspensión a partir de mañana de los servicios escolares, lo quiero dejar muy claro y que no se confunda, no son vacaciones, no es para que salgan a la calle o se vayan a la playa; es aislamiento social, esta suspensión es para que la gente se quede en sus casas; se le solicita atentamente a toda la población que se quede en sus domicilios, que no salgan de sus casas, que no vayan a lugares donde haya alta concentración de personas”.

En Oaxaca, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa habilitó hoy el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño como Centro Médico para pacientes que requieran atención hospitalaria derivada del coronavirus COVID-19 en el estado.

En tanto, universidades privadas como la Anáhuac, La Salle y Mesoamericana, así como Instituto Atonaltzin, determinaron suspender actividades educativas a partir de este martes 17.

Por su lado, el sindicato de los burócratas acordó que, como medida para prevenir el contagio del coronavirus, los trabajadores adultos mayores de 60 años, enfermos con alguna enfermedad crónica degenerativa y mujeres embarazadas, podrán faltar a su trabajo a partir de este martes y hasta nueva indicación.

El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, señaló que el Hospital fue acondicionado con equipos de ventilación y tecnología de punta especializados, para las personas que requieran de esta atención.

Primer contagio persona-persona

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el primer contagio persona-persona del Covid-19 ocurrió en esta capital, donde ya hay nueve casos confirmados.

En rueda de prensa, el mandatario mencionó que el contagio persona-persona se generó por el contacto entre el capacitador de la Volkswagen –un argentino radicado en Alemania que fue de vacaciones a Italia– y una empleada de Volkswagen que era la encargada de coordinar los cursos que aquel vino a impartir entre los trabajadores de la armadora alemana.

Indicó que este contagio ocurrió a pesar de que el capacitador de VW era un portador asintomático y ya fue dado de alta porque no presentó ninguna evidencia de la enfermedad.

El goberndaor confirmó también que el director general del Hospital Puebla, José Antonio Rivera, resultó positivo al contagio de coronavirus, tras regresar de un viaje a Estados Unidos.

E indicó que se detectó a seis poblanos que llegaron de un viaje vacacional por Europa y presentaron síntomas de la enfermedad.

Además, expuso que hay 90 personas que están hasta ahora en aislamiento domiciliario o en seguimiento por haber tenido contacto con gente que resultó positiva a la prueba de coronavirus, y se está en proceso de contactar a otras que se relacionaron con los nuevos casos.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Iberoamérica Puebla (Ibero), la Anáhuac, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otras instituciones privadas anunciaron que también suspenderán clases presenciales a partir de este martes.

Con información de Luciano Campos, Rosa Santana, Noé Zavaleta, Ezequiel Flores, Pedro Zamora, Pedro Matías y Gabriela Hernández.

Comentarios