Siboldi quiere el campeonato, pero no por cancelación del torneo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El director técnico del Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, quiere que el equipo sea campeón jugando en el Clausura 2020 y no que se le entregue el título porque marcha como líder del torneo.

Debido a que la Liga MX estará detenida mientras dure la emergencia por el coronavirus, y a siete jornadas de que concluya el torneo, la posibilidad de que se dé por concluida la temporada está latente.

Siboldi insistió en que La Máquina debe ser campeón jugando la Liguilla.

“No me gustaría que fuera así. Me gustaría que fuera como está planteado, que se termine el torneo regular, que se juegue la Liguilla para que no se deje ningún tipo de especulación de que se le dio una ventaja para que saliera campeón el equipo. Debería de ser como está planeado, que se termine el torneo y que sea campeón quien deba de ser; ganarlo por la vía correcta, no por esta manera”, dijo en entrevista.

Cruz Azul es líder del Clausura 2020 con 22 puntos tras 10 jornadas disputadas.

Aunque el Reglamento de la Liga MX no se estipula que se pueda ser campeón así, tampoco ha anunciado qué ocurriría en caso de que el torneo no pueda completarse, puesto que la mayoría de los eventos deportivos internacionales han sido pospuestos para reanudarse hasta junio.

