Coparmex-CDMX demanda un “comité de emergencia” para enfrentar impacto del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México demandó la integración de un comité de emergencia de alto nivel para enfrentar la crisis económica y de empleos que se prevé habrá con el impacto de la pandemia del coronavirus (Covid) 19.

Propuso una serie de medidas económicas como suspensión temporal de impuestos, cierre temporal de vuelos que provengan de zonas de riesgo, presupuesto especial para salud, compra de termocámaras, cancelación de actos masivos, transporte público permanente con medidas de higiene especiales y un plan de seguridad para negocios y empresas.

La organización patronal advirtió que la llegada del Covid-19 tomará a la capital del país en condiciones económicas poco óptimas y “con la guardia baja” por lo cual es urgente establecer un plan de emergencia económico para todos los sectores, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 68% de los empleos.

“Su viabilidad, podría ponerse en riesgo” advirtió el organismo al recordar que, en marzo de 2010, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la pérdida económica a consecuencia de la influenza H1N1 ascendió al 0.7% del PIB del país y de 1.4% para el caso de la Ciudad de México.

Se trata de poner en marcha medidas que le permitan a la ciudad seguir operando en su actividad económica esencial, con herramientas de salud que ayuden a no propagar los contagios, señaló la Coparmex-CDMX que propone la integración del comité de emergencia que estaría integrado por autoridades, empresarios, líderes sociales y hasta de universidades, que identifiquen las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia.

Medidas locales

Entre las medidas que proponen es el trabajo a distancia a fin de evitar la propalación de la pandemia. Asimismo, un Plan Emergente de Apoyo a Empresas que incluya incentivos fiscales para las empresas que permita asegurar la liquidez de las mismas y preservar los empleos en este periodo de contingencia.

Dicho plan exige, señala la Coparmex capitalina que se extienda un decreto desde el Gobierno de la Ciudad de México con la finalidad que el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% se deje de cobrar durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Suspensión del pago de otros impuestos locales, hasta dentro de tres meses, tales como predial, agua, etc. En el caso del impuesto sobre hospedaje, no tiene caso pedir exención porque si no hay huéspedes o empleados, no hay impuesto.

Extender la vigencia de licencias y autorizaciones hasta por 90 días adicionales, más allá de su vigencia. Suspender verificaciones e inspecciones administrativas. Diferir o eliminar temporalmente el pago de derechos por licencias de funcionamiento, construcción, entre otras.

Medidas federales

A nivel federal, solicita que se emita un decreto o acuerdo del Consejo Técnico por parte del IMSS, en el que se permita disminuir las aportaciones patronales por los días en los que los trabajadores no estarán en las instalaciones de las empresas; lo mismo solicitarán en el caso de las aportaciones del Infonavit.

En el tema de la salud la Coparmex solicita que el gobierno de la Ciudad de México asigne presupuesto especial para realizar los diagnósticos necesarios y la compra adecuada de termocámaras. Que se equipe a los hospitales con los implementos necesarios para la atención en materia respiratoria; implementar, en coordinación con las autoridades federales, el cierre temporal de los vuelos que provengan de zonas de riesgo durante el tiempo pertinente de acuerdo a la evolución del virus, a través del departamento de Sanidad Internacional del Aeropuerto.

En este sentido destaca que debe ser un modelo rígido, que identifique a potenciales pasajeros en riesgo dentro del Aeropuerto Internacional de la CDMX y las terminales de autobuses.

De igual manera, mantener las medidas de sana distancia entre la población y ejecutar estos protocolos en bancos, funerarias, supermercados y mercados tradicionales e incluso en el comercio informal.

Plan de movilidad

También propone un Plan de Movilidad y Seguridad Emergente en el cual el transporte público debe permanecer abierto para mover a las personas que de verdad lo necesitan y a quienes trabajan en los servicios esenciales y estratégicos de nuestra Ciudad.

Por ello se solicita intensificar las medidas de higiene en el transporte, pues una persona portadora del virus puede contagiar entre 14 y 21 personas más en el transporte público; priorizar el servicio en las redes de transporte que tengan acceso cercano a hospitales, centros de salud, asegurando el servicio en todos los horarios; solicitar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, suspender eventos masivos, manifestaciones y plantones.

Asimismo, garantizar la seguridad de negocios y empresas, solicitando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana rondines, tanto físicos como por el C5 y una clave especifica de auxilio emitida por las empresas, así como facilidades para el procesamiento de las denuncias.

