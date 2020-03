Confirman primera muerte por Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud confirmó esta noche la muerte de la primera persona contagiada por coronavirus Covid-19.

En su cuenta en Twitter, la dependencia informó que el paciente comenzó con síntomas el 9 de marzo pasado, y que padecía diabetes.

De acuerdo con el sitio en internet de La Jornada, la víctima falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y se trata de un hombre de 41 años sin antecedentes de viaje.

Horas antes de que la Secretaría de Salud confirmara la causa del deceso, una mujer entrevistada por Milenio Televisión, cuyo nombre no reveló, dijo que su esposo había fallecido poco antes por coronavirus.

Sin embargo, aseguró que hubo diferentes versiones sobre el padecimiento de su esposo, pues “ellos me decían que sí (tenía Covid-19), pero nunca me enseñaron nada, ni papeles de laboratorio. A mi primero me lo manejaron como una neumonía por influenza”.

Criticó la falta de insumos en los hospitales, pues, aseguró, ella debió comprar diferentes insumos para el tratamiento de su esposo.

También señaló que no se le ha aplicado la prueba del Covid-19 a ella, y aseguró que en el INER ha podido entrar sin mayor problema.

Cuando se le preguntó dónde pudo haberse contagiado su esposo, dijo que pudo haber sido en un concierto al que acudieron el 3 de marzo pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Ese día se presentó la banda sueca Ghost.

No fue en el #ViveLatino, sino en el concierto de Ghost donde acudió la primera víctima oficial del #COVID19mx en México. Sea como sea una lástima. 😕pic.twitter.com/HSGktxu8It — DANIEL ROSAS (@DanielRosasH) March 19, 2020

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

