Empresario reprocha a Cuitláhuac García enterarse por la prensa que su hija era positivo de Covid-19

XALAPA, Ver. (apro).-El empresario veracruzano Ramón Gómez Barquín se quejó hoy de la poca sensibilidad que tuvo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la Secretaría de Salud para difundir públicamente que su hija dio positivo a la prueba de coronavirus, sin antes dar parte a la familia.

En rueda de prensa, Gómez Barquin explicó que su hija recién concluyó su estadía en España, sin embargo, a su vuelta presentó síntomas del virus que sacudió al mundo europeo, razón por la que acudió a hacerle los análisis correspondientes.

Una pequeña muestra para realizar análisis, fue lo único que hizo la Secretaría de Salud a su hija, que relató en redes sociales que se encontraba afectada con el Covid-19 tras su regreso de un viaje hecho por Europa.

Ayer por la noche, la Secretaría de Salud dio a conocer que dos jóvenes de 22 y 24 años habían dado positivo en exámenes para detectar si tenían o no Covid-19.

Gómez Barquín, empresario aduanero, fustigó que las autoridades estatales “han sido blandas y prácticamente omisas” para dar algún cuidado o tratamiento a su hija, con la finalidad de que ella se mejore y que no se propague el virus en la ciudad.

“Se le hizo el lunes otra prueba para el Sector Salud, pero parece que no fue adecuada la muestra y tomaron otra y hoy me entero por los medios que ya lo confirmaron como positivo; pero debo decir que a mí nadie de las autoridades sanitarias me ha comunicado para informármelo, no han venido a hacer un seguimiento del caso”, reprochó.

Gómez Barquín, dijo en entrevistas que, de forma inmediata, ellos tomaron las medidas preventivas que les informaron debían tenerse, por lo que su hija se encuentra totalmente aislada y aún con la enfermedad en desarrollo.

El empresario aseguró que toda su familia se encuentra en cuarentena y aislamiento total para evitar propagar el virus.

“El viernes temprano la llevamos a hacerse la prueba por seguridad y porque ella manifestaba haber tenido tos desde hacía algunos días atrás y le hicieron la prueba, la cual nos entregaron resultados el domingo y fue confirmado el diagnóstico (…) mi hija está aislada en su habitación aunque ella estaba ya aislada desde el jueves en la noche que llegó, pero ahora está más aislada”, dijo.

