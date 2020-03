Presentan queja ante CNDH por consulta sobre planta cervecera en BC

MEXICALI, BC (apro).- A dos días de que arranque la consulta pública sobre la instalación de la empresa cervecera transnacional Constellation Brand, las demandas en su contra no cesan.

A los amparos promovidos por diversos colectivos y empresarios se sumó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intentar impedir su realización.

Marisela Horta González, residente del municipio de Ensenada, que se abastece del agua que proviene del manto acuífero del Valle de Mexicali, interpuso una queja ante el organismo de derechos humanos contra los actos de las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por considerar que la consulta que se realizará los días 21 y 22 de marzo viola sus derechos humanos.

“Viola en mi perjuicio al acceso preferente de los recursos, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, destaca Horta González en su recurso.

Constellation Brands, añade, viola su derecho humano a la salud, al agua, a la alimentación y al medio ambiente, porque “nunca se me consultó de la instalación de la planta cervecera de manera previa y los efectos que me causaría por tener el derecho ‘primigenio’ a los recursos hídricos conforme al tratado de límites y agua de 1944”.

De igual manera, recuerda que a la fecha el municipio de Ensenada no recibe 9 millones de metros cúbicos de agua anuales “por no contar con la derivación del Acueducto Río Colorado”.

La queja presentada en la CNDH precisa: “La consulta que se planea me provoca una violación al derecho a la información y por lo tanto no hay transparencia, dado que el proyecto de instalación de la Constellation Brands no ha sido discutido, analizado y revisado por expertos nacionales e internacionales, con base en una racionalidad técnica, vinculada a una necesidad o demanda estatal de usos y destinos del agua para consumo personal y doméstico”.

La demandante sostiene que tanto las autoridades federales como estatales han favorecido el interés particular por encima del interés general de los recursos hídricos y los recursos públicos, ya que privilegian el uso del agua para la industria y han incurrido en la desincorporación de terrenos públicos a privados, “entre otros oscuros procesos administrativos y facilidades de permisos para la instalación y construcción de Constellation Brands”.

Todo esto, subraya, privilegia el desarrollo de la industria cervecera y el uso del agua para consumo no humano, “por lo tanto, las autoridades afectan directa e indirectamente mi dignidad como persona humana al no prevenir estos actos y evitar posibles violaciones a los derechos humanos mayores”.

