Robles rechaza comparecer ante la Cámara; vulneraron sus derechos, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de desarrollo Agrario, territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior, Rosario Robles Berlanga, no acudirá a la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados en el que este cuerpo colegiado se convertirá en órgano acusador y solicitará al Senado la inhabilitación por 20 años de la exservidora pública presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos en el ejercicio de sus funciones.

Así lo dio a conocer la propia Rosario Robles en tres mensajes que subió a sus redes sociales, después de que ayer a las seis y media de la tarde fue notificada de la resolución de la comisión instructora de la Cámara baja que preside el diputado morenista Pablo Gómez.

“Deseo notificar que no me doy por notificada. No convalidaré este atropello. Apenas ayer a las 24 horas se venció el plazo que se me dio para presentar alegatos y ya había un dictamen sin ni siquiera analizar los de mi defensa”, dijo.