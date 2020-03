Creatividad y solidaridad, demanda la ONU para enfrentar al Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Creatividad y solidaridad pidió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para responder a la crisis del Covid-19.

“Mi mensaje central es claro: estamos en una situación sin precedentes y las reglas normales ya no se aplican. No podemos recurrir a las herramientas habituales en tiempos tan inusuales”, aseguró el funcionario portugués.

“La creatividad de la respuesta debe estar a la altura de la naturaleza única de la crisis. Y la magnitud de la respuesta debe estar a la altura de su magnitud.

“Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra con un virus”, advirtió en una conferencia virtual desde la sede de la ONU en Nueva York.

#COVID19 is a crisis unlike any in the 75-year history of the @UN.

World leaders must come together and offer an urgent & coordinated global response.

More than ever before, we need solidarity, hope and the political will to see this through together.https://t.co/4qGoAhTYpe pic.twitter.com/yogPhUio7l

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2020