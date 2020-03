Posponen Festival de Cannes por pandemia Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La edición 73 del Festival de Cannes, programado para este verano, del 12 al 23 de mayo en Francia, se pospuso debido a la pandemia por Covid-19, sin que haya una fecha específica para reponerlo a fines de junio o principios de julio próximo.

Tras las recientes cancelaciones de encuentros internacionales y premiaciones de música, cine y televisión, que se realizarían a lo largo de esta primavera-verano, los organizadores de Cannes decidieron posponer el encuentro:

“En estos momentos de crisis de salud global, nuestros pensamientos están con las víctimas del Covid-19, y expresamos nuestra solidaridad a todos aquellos que están luchando contra la enfermedad.

“Hoy tomamos la siguiente decisión: El Festival de Cannes no puede mantenerse en sus fechas programadas, del 12 al 23 de mayo. Se tomaron distintos puntos de vista para sostenerlo, que es posponerlo en Cannes (la ciudad) hasta finales de junio-principios de julio de 2020”.

Esto en parte a la cuarentena que se vive en Francia y el cierre de fronteras en ese país en la búsqueda por frenar el contagio por coronavirus, lo cual incluye también limitar desplazamientos dentro del país, según las últimas noticias.

“Tan pronto como el desarrollo de la situación sanitaria francesa e internacional nos permita evaluar una posibilidad real, daremos a conocer nuestra decisión, acorde a la consulta en curso que hicimos al gobierno francés y el Ayuntamiento de Cannes, así como la Junta de Miembros del Festival, profesionales de la industria del cine y todos los socios del evento”, indicó un comunicado del Festival de Cannes.

El festival se une a otros más que han sido pospuestos. Apenas ayer la 50 edición del Festival Glastonbury canceló su programación a realizarse del 24 al 28 de junio en la localidad inglesa de Pilton, en la cual se encontraba Paul McCartney como uno de sus estelares.

El Festival Coachella, programado del 10 al 12 de abril, y de 17 al 19 del mismo mes, decidió posponer su actividad para los días 9 al 11 y 16 al 18 de octubre.

En el caso de Dreamville Festival, agendado para el 4 de abril en Carolina del Norte (EU), se cambió para el 29 de agosto; los Billboard Music Awards que se efectuarían el 29 de abril se pospusieron y aún no tienen fecha exacta; los Korea Times Music Festival, a realizarse el 25 de abril, se quedaron sin fecha; y The Tribeca Film Festival a realizarse del 15 al 26 de abril canceló sus fechas y aún no tienen nuevos días.

Comentarios