Netflix acepta bajar su calidad de transmisión en Europa para evitar que colapse internet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Netflix aceptó reducir la calidad de sus transmisiones en Europa durante 30 días para ayudar a reducir la congestión de internet, ante la alta demanda ocasionada por la cuarentena originada por el coronavirus Covid-19.

La empresa estadunidense respondió así a la preocupación de la Comisión Europea, que expresó su temor de que el aumento en la demanda de servicios de streaming colapse la infraestructura de la red.

El organismo con sede en Bruselas solicitó a este tipo de plataformas que no transmitan en alta definición, sino en definición estándar. Lo anterior, con el fin de consumir menos ancho de banda y permitir que las redes estén disponibles para contribuir a la lucha contra el virus.

En un comunicado, la Comisión Europea reconoció que las medidas de distanciamiento social han incrementado la demanda de internet con fines de trabajo a distancia y entretenimiento.

“Esto podría poner a las redes bajo tensión en un momento en que necesitan estar operativas al mejor nivel posible”, alertó.

Para evitar la congestión, el comisionado del Mercado Interior, Thierry Breton, llamó a la responsabilidad de los servicios de transmisión, operadores y usuarios.

Demandó tomar medidas preventivas y atenuantes, y alentar a los usuarios a aplicar configuraciones que reduzcan el consumo de datos, incluido el uso de Wi-Fi, o una resolución más baja para el contenido, señala el comunicado.

Breton se comunicó vía telefónica con el presidente de Netflix, Reed Hastings, para formalizar la petición.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020