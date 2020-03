Cancelan el Gran Premio de Mónaco por pandemia de Covid-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Fórmula 1 hizo oficial la cancelación del Gran Premio de Mónaco, que se realizaría en principio el 24 de mayo, por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Con ello, Mónaco se une a las carreras de Australia, China, Bahrein y Vietnam, que también fueron postergadas a raíz de la pandemia.

Será la primera ocasión que no se desarrolle la carrera en el Principiado, desde 1954.

La Fórmula 1 también postergó los GP de Holanda y España. De esta manera, la temporada 2020 de la F1 se mantiene en suspenso.

“La Fórmula 1, la FIA (Federación Internacional de Automovilismo deportivo) y los tres promotores han tomado estas decisiones para garantizar la salud y la seguridad del personal viajero, los participantes en el campeonato y los fanáticos, que sigue siendo nuestra principal preocupación”, informó la F1 en un comunicado.

We'll have to wait until May 2021 for our next fix of Monaco magic 💔

So here's a reminder of why those streets are so special 🙂#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/70qgyq9iFM

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020