Ebrard confirma acuerdo de cierre parcial con EU por Covid-19: restringe turismo y reduce impacto económico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Marcelo Ebrard, conformó que México y Estados Unidos acordaron no cerrar la frontera común.

Como adelantó Apro, el funcionario informó que ambos países acordaron adoptar medidas que no afecten la actividad productiva y económica ante la pandemia de Covid-19.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que lo único que se afectará es el turismo. En la conferencia de prensa presidencial en Palacio Nacional, dijo:

“He visto en algunos medios, no, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no hubiéramos tenido este trabajo? Pues sí. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países.

“La disposición sí va afectar por un propósito de recreación o de paseo. Todas las demás personas que tiene acreditación para trabajar no esperamos que tengan dificultad. No estamos hablando de cierre, simplemente se va a restringir, se va restringir para el caso de turismo y recreación esencialmente”, declaró.