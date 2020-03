California y Nueva York decretan cuarentena por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La rápida propagación del coronavirus obligó ya a los gobernadores de los estados de California y Nueva York a decretar una cuarentena, con todas las consecuencias que la medida entraña.

El primer mandatario estatal en imponer la restricción a los 40 millones de californianos fue Gavin Newsom, debido a que los casos confirmados llegan al millar y las víctimas mortales por el virus sumaban hasta ayer 19.

CA is issuing a statewide, mandatory STAY AT HOME order.

Those that work in critical sectors should go to work. Grocery stores, pharmacies, banks and more will stay open.

We need to meet this moment and flatten the curve together.

Go to https://t.co/xtXFwVeWc2 to learn more.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 20, 2020