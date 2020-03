Trump anuncia suspensión de viajes no esenciales en la frontera México-EU

WASHINGTON (apro).– El presidente Donald Trump anunció el acuerdo que alcanzó con México para cerrar parcialmente la frontera entre los dos países a los viajes y cruces transfronterizos que no son esenciales como medida de prevención a la pandemia del Covid-19.

Trump aclaró que por el cierre parcial de la frontera no enviará a México migrantes que no sean ciudadanos mexicanos, detenidos por los agentes migratorios en la frontera sur de Estados Unidos, ni a peticionarios de asilo que esperan solución a su caso dentro de la Unión Americana.

“A los migrantes que no sean mexicanos no los enviaremos a México, porqué México tomaría a otras personas que no son de México. A los de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países, los mandaremos a la nación de la que vienen”, afirmó el presidente Trump.