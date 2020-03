A petición de EU, México analiza más restricciones a vuelos: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a peticiones de la administración estadunidense de Donald Trump, el gobierno mexicano está analizando opciones para restringir o establecer “nuevos filtros” a vuelos provenientes de países “que hoy tienen coronavirus” –de Europa, en otras palabras–, según reconoció el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien aseveró que “hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco y pasado mañana tampoco”.

“No tenemos todavía una decisión; me parece a mí que lo que quiso decir el presidente Trump, que seguramente se le informó el secretario (Mike) Pompeo, es que estamos trabajando para tratar de acercar posiciones y tomar acciones que sean eficaces”, abundó el canciller.

E informó: “La Secretaría de Salud (Ssa) y la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) tienen que preparar y presentar, previa autorización, lo que serían las medidas que se implementarían para lograr este objetivo, que es reducir la posibilidad de que tengamos en nuestro país personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de las regiones donde ahora tenemos los números más altos”, declaró.

Después de la participación de Ebrard en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador –en la que confirmó el cierre de la frontera con Estados Unidos a los “viajes no esenciales” esta medianoche y por un periodo de 30 días–, el presidente Trump anunció que México “está tomando acciones para blindar nuestra frontera sur y suspender los vuelos provenientes de Europa”.

Más temprano, en el día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había programado un evento a las 11 de la mañana, en el que su vocero Roberto Velasco Álvarez iba a leer el comunicado conjunto que publicaron hoy los gobiernos de México y Estados Unidos.

Nuevos filtros

Sin embargo, minutos después de que Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo dieran a conocer sus medidas de contención del Covid-19, Ebrard decidió que él protagonizaría el evento.

“Aprovecho para comentarles que, en efecto, hemos estado conversando sobre diversos ámbitos de acción que pueden común, más allá de la frontera”, dijo Ebrard, al añadir que “el secretario Pompeo me manifestó en dos ocasiones la preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que lleguen a Estados Unidos personas provenientes de países que hoy tienen coronavirus (…) Esto puede significar restricción de personas, nuevos filtros sanitarios, esto todavía no lo hemos determinado, y por esta razón no se los habíamos comentado antes”, dijo.

El canciller recalcó que “la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos; esa posición no la hemos modificado. Pero lo que sí entendemos es que debe haber restricciones de diferentes tipos, y entonces estamos en este diálogo y todavía no tenemos un acuerdo todavía, todavía no tenemos un punto de arribo, pero espero que en los próximos días lo podamos tener”.

Migrantes

Cuestionado sobre los anuncios que Trump y funcionarios estadunidenses ventilaron a lo largo de la semana, según los cuales las autoridades de Estados Unidos devolverán a México de manera inmediata a los migrantes y solicitantes de asilo, Ebrard indicó que la medida aplicaría para las mil 250 personas que cada día llegan de manera indocumentada a Estados Unidos y son detenidos en las “facilities”, es decir, los centros de detención migratoria.

“De éstas, entre mil y mil 100 son mexicanas y mexicanos. ¿Qué sucedía antes de esta decisión que están tomando ellos? Entrabas a una facility, a una estación migratoria, y había un procedimiento para repatriarlos a México, que podía durar varios días”, dijo.

“Lo que entendemos que va a pasar ahora es que, en virtud de una disposición de salud, las y los mexicanos ya no estarían en una facility, porque entre otras cosas facilita el contagio. Entonces lo que van a hacer es en este momento retornarlos a México, en vez de que sean tres días u ocho días. Obviamente estamos hablando de nuestros connacionales, México por supuesto los va a recibir”, detalló.

