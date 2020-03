Fallece el ícono del country Kenny Rogers; su funeral será privado por el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– “Y elegí eso (el country) porque nunca sería mejor que Johnny Cash, Willie Nelson o Waylon Jennings en lo que hicieron. Así que encontré algo que podía hacer que no invitaba a la comparación con ellos. Y creo que la gente pensó que era mi deseo cambiar la música country, pero nunca fue así”, refirió Kenny Rogers en una entrevista a AP hace 15 años.

El “Rey del country” falleció este día a los 76 años de causas naturales en Sandy Springs, Georgia (EU), según dio a conocer su agente Keith Hagan.

“La familia Rogers anuncia con tristeza que Kenny Rogers murió la noche del viernes a las 22:25 horas. Se fue en paz, en casa y por causas naturales, bajo cuidados hospitalarios y rodeado por su familia”, se lee en una parte del comunicado.

También se dio a conocer que, dado el aislamiento por el coronavirus Covid-19 la familia del cantante está planeando un funeral privado y en unas semanas más una ceremonia pública para sus seguidores que se cuentan por miles en redes sociales.

Retirado desde hace un par de años, Rogers ganó tres Premios Grammy y fue miembro del Salón de la Fama, al cual ingresó en 2013, mismo año en que recibió un galardón de Trayectoria Artística de la Asociación de Música Country.

Entre los temas que quedan en la historia de Rogers están “The Gambler”, “Lady”, “Through the years” y “Lucille”, así como “Islands in the Stream” (Islas en el arroyo), éxito rotundo que interpretó junto a Dolly Parton, tema que escribió Barry Gibb de los Bee Gees para ellos.

Sobre el deceso del cantante, Parton refirió sentirse abatida y publicó un homenaje en su red social:

“Nunca sabes cuánto amas a alguien hasta que se va, he tenido tantos años maravillosos y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero sobre todo por la música y el éxito, lo amé como un hombre maravilloso y un verdadero amigo”.

You never know how much you love somebody until they’re gone. I’ve had so many wonderful years and wonderful times with my friend Kenny, but above all the music and the success I loved him as a wonderful man and a true friend. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr

— Dolly Parton (@DollyParton) March 21, 2020