Sheinbaum también critica medidas de Alsea; anunciará apoyos a empresas y trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, siguió de nuevo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al rechazar la decisión que Grupo Alsea aplicó a sus trabajadores por las medidas adoptadas en la capital por la pandemia del Covid-19.

“La Ciudad de México siempre ha sido solidaria en momentos difíciles y no me parece correcto que empresas, particularmente grandes empresas, abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan”, dijo.

Sin mencionar el nombre, se refirió a “un grupo que hizo público que dará un mes sin paga a los trabajadores. No tienen por qué hacerlo, hay que ser solidarios en estos momentos. No nos parece justo, no es correcto”.

Luego, Sheinbaum lanzó un llamado a todas las empresas, pero “en particular a aquellas que tienen posibilidad de mantener los ingresos de sus trabajadores, a que sean solidarios, a que estén a la altura de las circunstancias, y particularmente, a la altura de los habitantes de la Ciudad de México que siempre han mostrado una enorme solidaridad”.

El pasado jueves, Alsea, grupo que maneja varias franquicias restauranteras internacionales, envió a la Bolsa Mexicana de Valores un comunicado en el que anunció que daría una licencia voluntaria de 30 días sin goce de sueldo a los trabajadores, con el argumento de las afectaciones por la contingencia sanitaria.

Ayer, de gira por Oaxaca, López Obrador consideró que esa empresa “es un mal ejemplo” y pidió a los empresarios, principalmente de una “empresa muy grande y famosa que tiene que ver con franquicias extranjeras, a no exagerar y no aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas”.

Hago un llamado particularmente a las grandes empresas que tienen la posibilidad de mantener los ingresos de sus trabajadores, a que sean solidarios, a que estén a la altura de los habitantes de la Ciudad de México que siempre han mostrado una enorme solidaridad. pic.twitter.com/2254ZbElJI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 21, 2020

Apoyarán a empresas

Sheinbaum comentó que en días pasados se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Condimentados (Canirac) para analizar las medidas que se podrán adoptar para aminorar los efectos de la baja en sus ventas por la contingencia.

Destacó que algunas tiendas le anunciaron que darán apoyo económico especial a los adultos mayores que trabajan en sus establecimientos como empacadores, para que se puedan quedar en sus casas y no se vean afectados económicamente.

La mandataria adelantó que la próxima semana anunciará dichos apoyos a las empresas, pero también a los trabajadores. Mencionó que entre las posibilidades que estudian está el ampliar los beneficiarios del Seguro de Desempleo, así como el hacer uso del presupuesto contenido en fondos como el Fondeso, que tiene 400 millones de pesos, y otro fondo con Nafinsa, del que se pueden disponer 300 millones de pesos.

Además, dijo que la Secretaría de Inclusión y el gabinete económico analizan adelantar la entrega de apoyos de programas sociales en la ciudad a manera de apoyo a los capitalinos. “Tenemos que ver, hay que ser responsables en el uso de presupuesto”, dijo.

Disminuye 40% la cantidad de personas en la calle

Durante la conferencia, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que en todos los sistemas de transporte público de la capital se han reforzado las medidas de limpieza de las unidades, los conductores y las instalaciones para evitar contagios.

Agregó que ya han hablado con presidentes de las rutas de transporte concesionado para que repliquen esas medidas con sus choferes y unidades. No obstante, dijo que iniciarán una campaña informativa entre éstos para reforzar el conocimiento de las medidas, en favor de ellos y los usuarios.

Según la jefa de gobierno, en esta semana se registró una baja de circulación de autos particulares, y que disminuyó en 40% la presencia de personas en la vía pública.

Y previó que la próxima semana esos números disminuyan aún más con el llamado de quedarse en casa para no contagiarse y no contagiar.

