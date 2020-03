Por cierre de frontera, México mantendrá a migrantes solicitantes de asilo en EU

WASHINGTON DC (proceso.com.mx).– Durante el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hará cargo en el territorio nacional de los centroamericanos solicitantes de asilo rechazados por la administración de Donald Trump.

“Mantendremos en México a los migrantes centroamericanos a quienes el gobierno de Estados Unidos no les permita presentar su pedido de asilo en sus garitas migratorias de su frontera sur”, explicó a Proceso un alto funcionario del gobierno lopezobradorista.

La aclaración del gobierno de AMLO se hacer por las imprecisiones informativas surgidas a raíz del acuerdo con Trump de cerrar parcialmente la frontera común entre México y Estados Unidos por un plazo de 30 días, plazo que inició el primer minuto de este 21 de marzo.

Medios de comunicación estadounidenses reportaron que bajo el acuerdo fronterizo el gobierno mexicano se comprometió a recibir a los migrantes centroamericanos rechazados o detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos por las medidas de prevención contra el Covid-19.

El sello parcial de la frontera es una medida bilateral para contener el contagio y propagación de la pandemia.

Durante el plazo de 30 días -sujeto a revisión para ampliarse o eliminarse-, por México no podrán ingresar a Estados Unidos en automóvil o caminando ninguna persona con visado de turista y mucho menos los migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad.

Excluidos del cierre están el comercio, los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, los mexicanos con visado estudiantil, que necesiten servicios médicos especiales, trabajadores temporales agrícolas y los fronterizos, quienes entran y salen diariamente de Estados Unidos.

Con la condición de mantener en reserva su nombre y puesto, el funcionario mexicano expuso que, de ninguna manera, en este periodo de cierre fronterizo México recibirá a migrantes centroamericanos indocumentados detenidos por las autoridades estadunidenses.

– ¿Hay garantía y seguridad de que México recibirá solamente a los migrantes centroamericanos registrados por el Inami, y no a indocumentados de la misma región o de otros países?, se le insiste.

– Mil por ciento, contesta raudo el funcionario del gobierno de AMLO.

El pasado viernes 20 de marzo y al momento de anunciar el acuerdo del cierre fronterizo, el propio presidente Trump aclaró que su gobierno deportaría a México exclusivamente a migrantes indocumentados mexicanos detenidos por sus agentes migratorios.

“A los migrantes que no sean mexicanos no los enviaremos a México, porque México tomaría a otras personas que no son de México; a los de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países los mandaremos a la nación de la que vienen”, enfatizó Trump en la Casa Blanca.