El tenor Plácido Domingo y el jazzista Manu Dibango, con Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Considerado el número uno de la ópera, el tenor hispano-mexicano Plácido Domingo reveló a través de las redes sociales que luego de realizar la prueba del coronavirus Covid-19 dio positivo y sufre el contagio:

“Siento que es mi obligación moral [anunciarlo]… Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente.

“Os ruego a todos que seáis extremadamente cuidadosos, seguid las normas básicas como lavarse las manos con frecuencia, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, haciendo todo lo que se pueda para detener la propagación del virus y sobre todo, quedándose en casa si es posible.”

Según publicó este domingo 22 el diario español El País, Plácido Domingo tenía fiebre y tos, por lo cual se hizo la prueba.

“El tenor que este mes se ha apartado de los escenarios y teatros definitivamente después de haber sido acusado de cometer abusos y propasarse con mujeres y de la aparición de un informe que corroboraba las acusaciones, concluye pidiendo la colaboración de la ciudadanía para combatir la pandemia.

“‘Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, para así poder volver a nuestra vida diaria normal lo más pronto posible. Sigan las pautas y regulaciones de su Gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no sólo a sí mismos, sino a toda nuestra comunidad’.”

En su autobiografía Plácido Domingo. Mis primeros cuarenta años (Planeta, 1985) escribió: “Yo vi la luz en un barrio madrileño típico, el de Salamanca, en la calle de Ibiza número 30 (hoy 34), el 21 de enero 1941”, por lo cual el cantante cuenta con 79 años de edad.

Asimismo, el compositor de jazz Manu Dibango, apodado El león de Camerún, fue hospitalizado por haber contraído el Covid-19.

Este legendario músico africano de 86 años de edad escribió en su sitio oficial de Facebook, en francés e inglés:

“Querido público, queridos amigos:

“Nosotros nos comunicamos para informar que tras una reciente hospitalización debido al Covid 19 [sic], Manu Dibango se halla en reposo y se recupera con serenidad. Les suplicamos respetar su intimidad. A él le alegrará en extremo reencontrarse con ustedes próximamente y les pide, en este periodo problemático que todos atravesamos, de cuidarse muy bien ustedes mismos. Amigablemente…”

Saxofonista, organista, vibrafonista y además director de orquestas con ritmos africanos, de salsa y rhythm’n’blues, Dibango nació el 12 de diciembre de 1933 en Douala, Camerún. Su primer gran éxito mundial fue “Soul Makossa”, grabado en 1973, y que plagiaron impunemente Michael Jackson y Rihanna conforme publicó Proceso el 27 de julio de 2009.

A comienzos de 2009, la justicia francesa recibió una demanda legal del popular compositor africano radicado en París, Manu Dibango, quien acusó al hoy difunto Rey del pop Michael Jackson así como a su amiga, la artista de Barbados, Rihanna, por plagiar su antiguo éxito.

En 1982, cuando Michael Jackson acababa de sacar el álbum LP Thriller, considerado el de mayores ventas en la historia (“más de 104 millones de ejemplares” según el periodista Emmanuel Marolle, del diario galo Le Parisien), Manu Dibango recibió en Francia carta de un amigo y paisano suyo que trabajaba para la oficina de las Naciones Unidas, en Nueva York, en los siguientes términos:

Acabo de escuchar el sensacional disco Thriller de Michael Jackson y no me queda sino gritar un ¡bravo! para ti, Manu, por haber colaborado en esta grabación, felicidades ya que al final del disco hay una pieza muy movida llamada Wanna Be Startin’ Somethin’ que incluye parte de tu famosísima canción Soul Makossa, la cual grabaste hace una década. Lo que me extraña que Michael Jackson no te haya incluido en los créditos de la canción, ni en la funda.

Pero Manu Dibango no había autorizado nada. Hacia 1972, Dibango mezcló la rítmica del baile makossa en su país y el soul de los Estados Unidos; fruto de aquella fusión fue “Soul Makossa”, sorprendente disco registrado para Soul Paris/Sonodisc France, que se convertiría en el primer cañonazo de música africana más allá del continente negro. “Soul Makossa” incluía una introducción pegajosa en sax, y la repetición onomatopéyica del no menos atractivo refrán:

Mama Ko, Mama Sa, Mama Ma Ko Sá…

Curiosamente, “Wanna Be Startin’ Somethin’” en el álbum Thriller de Michael Jackson reproducía la melodía rítmica del sax y, fielmente, aquellos coros; pero en efecto, aunque resultaba obvio que se trataba de la misma canción “Soul Makossa”, El rey del pop no se había preocupado en mencionar a Manu Dibango como autor.

De inmediato, Manu Dibango alertó a su casa disquera. Sin embargo, era una batalla de David contra Goliat, por lo que la firma del camerunés en Francia (Fiesta) se cruzó de brazos y fue entonces que Dibango trató de contactar a Jackson por sus propios medios para llegar a un acuerdo mutuo, cosa que ocurrió en 1986 como relató el músico africano:

“Nos reembolsaron dos millones de francos, un millón para mi editora y el otro millón para mí.”

Además, renunciaba a cualquier alegato por derechos de autor sobre “Wanna Be Startin’ Somethin’”; pero Dibango mantendría el control de “Soul Makossa” en caso de que hubiese extractos de su canción eventualmente se reprodujeran sin su permiso.

No obstante, el creador de “Soul Makossa” se sintió traicionado nuevamente al llegar el año de 2007, con las celebraciones de un cuarto de siglo transcurrido desde el Thriller el año 2007 pues nuevamente se le escatimó su crédito en el disco tributo por “Wanna Be Startin’ Somethin’”, pero con el agravante: la cantante Rihanna grabó los coros de “Soul Makossa” (“Mama Ko, Mama Sa…”) en “Don’t Stop The Music”, para un disco que obtuvo siete millones de ejemplares vendidos. Dijo a Proceso Manu Dibango:

“El problema no fue tanto por Michael, sino lo que realmente me cayó muy mal fue lo que hizo ella (Rihanna). Llevo más de 60 años viviendo en Francia y trabajando con artistas quienes ahora no han querido respetar mis derechos de autor.”

Tanto España como Francia son países que con Italia han sido duramente flagelados en Europa por el coronavirus, luego de convertirse la enfermedad en pandemia por nuestro planeta.

