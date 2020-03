Jalisco registra primera muerte por Covid-19; sería la tercera en el país

GUADALAJARA, Jal. (apro). – Un hombre de 55 años en Jalisco murió a causa del coronavirus Covid-19, por lo que se convirtió en la primera víctima mortal de la pandemia en la entidad y la tercera en todo el país.

El anuncio fue dado a conocer por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien detalló que la víctima padecía diabetes y obesidad, y el deceso ocurrió en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara.

Alfaro también dio a conocer que pidió por escrito al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prohibir la llegada a Guadalajara y a Puerto Vallarta de vuelos de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades, como el caso de California.

Precisó que la medida no aplicaría a vuelos por razones humanitarias ni a los de carga.

A la vez refirió que el próximo jueves iniciará la realización de 20 mil pruebas masivas para la detención temprana del Covid-19.

“En Jalisco, no vamos a estar a ciegas, si otras autoridades, ustedes han visto que yo no estoy en ánimo de confrontación ni de descalificar a nadie, pero si otras autoridades deciden permanecer a ciegas y seguir aplicando el mínimo de pruebas posibles, nosotros no vamos a seguir en esa dinámica (…) queremos que aquí se eviten muertes, queremos que se eviten contagios, no estoy compitiendo por estadísticas”, acotó.

Aclaró que la decisión de realizar pruebas masivas no es una “ocurrencia”, sino una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para detener la pandemia.

Por el momento se cuentan con 5 mil pruebas de PCR -reconocidas por el INDRE–, y la meta es contar con un total de 20 mil. Además, se pondrá en marcha la aplicación de aplicación de pruebas rápidas aprobadas por la FDA.

Con ello, dijo el gobernador, se tendrá un panorama de la expansión de la enfermedad, que incluya a los portadores asintomáticos no diagnosticados.

Refirió que a nivel nacional se cuenta con 10 mil pruebas PCR, y “aquí ya tenemos la mitad”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, hasta las 17:00 horas de este domingo 22 de marzo se han confirmado 45 casos de Covid-19 en la entidad, cuatro de ellos asintomáticos.

Asimismo, se presentó el primer caso afuera de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Cuautla. Se trata de un hombre, de 24 años, proveniente de Seattle, Estados Unidos que llegó con síntomas leves.

El secretario de salud, Fernando Petersen, corrigió al gobierno federal quien informó que había una bebé infectada en la entidad con coronavirus, dijo que se trató de un error de captura.

También mencionó que ya se descartó que otro hombre hubiese fallecido por Covid-19 en Tala.

