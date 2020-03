Ante intento de engaño, Congreso de Oaxaca solicitará a Murat un informe sobre hospital de Tlaxiaco

OAXACA, Oax. (apro).- El Congreso local anunció que solicitará al gobernador Alejandro Murat Hinojosa un informe sobre la construcción y operación del Hospital Rural de Tlaxiaco IMSS-Bienestar, cuya inauguración fue pospuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras detectarse el engaño que pretendía hacerse con la renta, por 15 días, de 20% del equipo médico.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, exhibió públicamente el ardid, lo que generó una serie de cuestionamientos a Murat Hinojosa por supuestamente ordenar tal artimaña.

El pasado viernes 20 el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó a Oaxaca para inaugurar el hospital de Tlaxiaco, que brindará atención en otorrinolaringología, oftalmología, traumatología y ortopedia a una población de 132 mil habitantes mixtecos y triquis.

Sin embargo, ese mismo día, en el evento presidencial, el director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un reclamo:

“El miércoles nos enteramos desafortunadamente –lo hemos platicado con el gobernador (Alejandro) Murat– que se había adquirido el 20% en una renta, en una renta de equipo usado, una renta por 15 días, y eso habrá un momento para revisar ¿Qué pasó ahí?”.

Sin precisar quién pretendió engañar al presidente con equipo médico rentado y usado, el director del IMSS se comprometió ante el Ejecutivo federal a que el nosocomio con 40 camas entre en operación a partir del 1 de abril.

Zoé Robledo arrancó los aplausos de la concurrencia cuando explicó las razones por las que no se inauguró el hospital, porque “nosotros no somos iguales” a los priistas y panistas que –dijo– inauguraron este nosocomio tres veces y engañaron al pueblo.

Delante de Murat Hinojosa y del presidente de la República, el director general del IMSS resaltó: “No es válido que hoy (20 de marzo) se inaugure el hospital”.

Añadió: “No hubiera sido válido que hoy el presidente Andrés Manuel López Orador cortara un listón, develara una placa e inmediatamente después, esta tarde, se hubiera acercado un poblador de la mixteca a este hospital y le hubiéramos dicho: ‘no, todavía no empezamos a trabajar (por falta de equipo)’”.

El funcionario federal prosiguió: “Este hospital tiene un deshonrosísimo récord: tres veces se ha inaugurado. La primera vez lo hizo (Felipe) Calderón y el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Engañaron a la gente y no les preocupaba en absoluto porque veían el tema de la salud a partir de los votos, y nosotros no somos iguales y no vamos a hacer lo mismo, por eso estamos hablando con toda la verdad”.

Luego de que López Obrador pospuso la inauguración del Hospital Rural de Tlaxiaco, al detectar que una parte del equipo era rentado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa, aseguró que las y los diputados oaxaqueños pedirán un informe detallado sobre la construcción, dotación de equipo y todo lo relacionado con el nosocomio.

El diputado local de Morena dijo que debe haber transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo tratándose de temas como la salud. “Se tiene que exigir justicia, porque con el dinero de los hospitales no se puede lucrar”, precisó.

Sosa señaló que el gobernador Alejandro Murat deberá explicar sobre la renta de este equipo y la aplicación del presupuesto para la construcción del hospital.

De igual manera, manifestó que será la comisión permanente de vigilancia del Congreso local la encargada de realizar este exhorto para que el mandatario estatal entregue los detalles de la construcción y equipamiento del hospital.

