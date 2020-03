Estados: Médicos y enfermeras protestan por falta de insumos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En distintos estados, médicos y enfermeras protestaron este lunes por la falta de insumos y materiales que los protejan de la pandemia de covid-19, y en Puebla el gobierno advirtió que podrían fincarse responsabilidades penales a las personas que, al tener conocimiento de estar contagiados de coronavirus, no guarden aislamiento domiciliario y de manera deliberada esparzan la enfermedad.

En rueda de prensa, Ricardo Velázquez Cruz, consejero jurídico del gobierno poblano, dijo que esa medida está tipificada actualmente como un delito llamado “enfermedades por transmisión de contagio voluntario” y se aplicaría a las personas que no sigan las normas para evitar la propagación del covid-19.

Este mismo lunes el gobernador Miguel Barbosa emitió dos decretos para ordenar el cierre –del 23 de marzo al 19 de abril– de salas de cine, teatro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de servicios sociales, deportivos y baños públicos, y quedan prohibidas actividades en casinos, centros nocturnos, salones de fiestas, bares, discotecas, piscinas, estadios, zoológicos, eventos turísticos, deportivos y religiosos, y en todo lugar donde puedan congregarse más de 60 personas.

Velázquez indicó que se establecerán sanciones administrativas para los propietarios de establecimientos o particulares que no acaten estas normas establecidas para evitar los contagios de covid-19.

Este lunes el número de contagiados por coronavirus pasó de 17 a 29 en Puebla, al confirmarse 12 pruebas positivas en las últimas horas, de las 48 que estaban en proceso.

En Veracruz, médicos y enfermeros de la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron esta mañana ante la falta de insumos y materiales para evitar el contagio.

Hay mujeres embarazadas que son enfermeras o médico cirujano y continúan laborando porque se les ha negado el permiso para ausentarse durante la contingencia sanitaria, subrayaron.

“Tenemos una sobrecarga de trabajo y no tenemos equipo de protección. Las autoridades no nos dan instrucciones, apenas están en una junta informativa para ponerse de acuerdo, pero eso lo vienen haciendo desde la semana pasada y no hay una instrucción precisa y contundente aún”, destacó personal médico que pidió el anonimato.

Hasta el momento hay en Veracruz siete casos confirmados de covid-19 y una treintena más que se encuentran en análisis. Medio centenar de “casos sospechosos” ya han sido descartados.

También en Puebla, trabajadores de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) realizaron manifestaciones y paros esta mañana en diferentes hospitales y clínicas de la entidad, para denunciar que no cuentan con insumos básicos, ni capacitación y protocolos para atender la contingencia sanitaria.

En Oaxaca, empleados sindicalizados del Hospital General “Aurelio Valdivieso” urgieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que firme el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), porque no tienen medicamentos, insumos y equipo de protección para enfrentar desde primera línea la contingencia.

Ante la inacción de los Servicios de Salud en Oaxaca, la dirección del nosocomio decidió internamente suspender la consulta externa, a partir de este lunes 24 y hasta nuevo aviso, con la finalidad de evitar el viaje, contagio y propagación del coronavirus.

Como medida preventiva y de contención también se suspenden las cirugías programadas de las diferentes especialidades a excepción del servicio de oncología.

El objetivo es ir disminuyendo el número de pacientes hospitalizados para ir dejando camas que pudiesen dar atención a otros padecimientos de carácter urgente como es el covid-19.

“Además, como trabajadores decidimos internamente suspender el registro de asistencia de manera provisional y se planteó desde la semana pasada que pudiesen retirarse del hospital los trabajadores de más de 60 años y que tuvieran un padecimiento crónico degenerativo o una enfermedad infecto contagiosa o que tuvieran un riesgo inminente con su padecimiento”, apuntó el secretario general de la Subsección 07 de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso, Alberto Vásquez San Germán.

En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció a partir de este lunes el cierre de centros comerciales, cines, salones de fiestas, bares, centros nocturnos, parques recreativos, zoológicos, museos, bibliotecas, teatros, gimnasios y sitios de concurrencia, como parte de las medidas preventivas para frenar los contagios por covid-19.

Quedan exentos los comercios cuyo giro esté relacionado con la venta de medicamentos o alimentos, mientras que los restaurantes podrán seguir atendiendo a sus clientes en la modalidad de entrega en el local y a domicilio.

El mandatario mexiquense llamó a los empresarios a mantener el empleo de las personas que dependen de esos giros y a no frenar la cadena de suministro de artículos de primera necesidad.

En Chiapas, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, advirtió que de no atenderse la pandemia en un escenario trágico no deseado, la entidad podría presentar hasta 6 mil 800 casos de coronavirus, pero se trabaja en un plan estratégico para que esto nunca suceda.

En conferencia de prensa, Cruz Castellanos dijo hoy que en Chiapas sólo hay dos casos hasta ahora confirmados, el de la joven de 18 años que ya superó la enfermedad viral y el de una persona del sexo masculino de 45 años, a quien se le dará de alta este martes.

Tan pronto como se registre el alta de este paciente que se encuentra aislado en su domicilio particular, Chiapas estará de nuevo libre de casos de coronavirus, dijo, aunque siguen en monitoreo los que están bajo sospecha.

Expuso que para atender casos específicamente de coronavirus, en Tuxtla Gutiérrez se habilitará el centro de convenciones del Poliforum Mesoamericano, con 40 camas; en Tapachula un espacio exclusivamente para estos pacientes con 30 camas; otro en Pichucalco, con 10 camas, el mismo número en Tonalá y Villaflores; en Comitán, con 12 camas, y en San Cristóbal de Las Casas, con 30 camas.

En Baja California el número de contagios por coronavirus aumentó a 11. Se trata de cinco casos en Mexicali y seis en Tijuana.

El doctor y titular de la Secretaría de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, informó que 10 de los pacientes están en casa y uno hospitalizado.

Asimismo, manifestó que deben evitarse las concentraciones, como ocurrió ayer en playas de Tijuana y en la plaza Cachanilla de Mexicali, donde las personas no guardaron su debida distancia. Lo que pasó en esos lugares fue lo que sucedió hace 14 días en España y hoy están en una situación crítica, recalcó.

Cuando no se guarda la distancia, en 30 días una persona puede contagiar a 400 personas y con sana distancia solamente a tres, dijo, por lo que hizo un llamado a mantenerse en casa y salir sólo para el trabajo o lo estrictamente necesario.

También aclaró que al momento no hay toque de queda en el estado, como se ha difundido en redes sociales.

“Si se dispara en el estado, la epidemia va a ser en Tijuana”, manifestó a su vez el gobernador Jaime Bonilla, quien advirtió que “si no queremos toque de queda tenemos que hacer la separación de personas. De otra manera, van a obligar al gobierno federal y estatal que determine un aislamiento permanente y cerrar los negocios”.

En Tabasco, la Secretaría de Salud confirmó un sexto caso de coronavirus e informó que el gobernador Adán Augusto López Hernández salió negativo de la prueba a la que se sometió para saber si estaba contagiado, tras el abrazo de un notario que resultó positivo.

Silvia Guillermina Roldán Fernández, titular de la dependencia, sostuvo que el nuevo caso es el de un hombre de 30 años, originario de Villahermosa que viajó a Colorado, Estados Unidos, y regresó el 11 de marzo.

Manifestó que, igual que las otras cinco personas contagiadas (tres hombres y dos mujeres), se encuentra estable y confinado en su domicilio.

Reportó que 140 personas más se encuentran en vigilancia, de las cuales a 41 se les ha tomado muestras por su entorno familiar y contactos con posibles portadores.

En Quintana Roo, al avanzar casi 100% el número de casos confirmados de covid-19 en 24 horas –de 12 a 22–, el gobernador Carlos Joaquín González anunció nuevas medidas de restricción, como el cierre de plazas comerciales y discotecas.

El anuncio de Joaquín González ocurre cuando se acelera el cierre de hoteles y se desploma la ocupación turística, lo que implica despidos o “descansos “solidarios”, es decir, sin goce de sueldo a miles de trabajadores.

Tras advertir que “tenemos que reducir la posibilidad de contagio”, solicitó a través de las redes sociales la suspensión de todo tipo de actividades públicas en bares, casinos, plazas comerciales y diversos tipos de establecimientos en Quintana Roo, y también el contacto entre personas.

“Tenemos que reducir la posibilidad de contagio, es tiempo de distanciamiento social para detener avance de #covid_19 en #Quintana Roo, por ello exhorto a casinos, bares, discotecas, cines, plazas comerciales, espacios de culto religioso, etc., sean cerrados por próximas semanas”, difundió.

Debate en redes sociales por filtración de datos

En Campeche, la filtración de un reporte interno de Petróleos Mexicanos que dejó expuesta la identidad de un petrolero y su familia, afectados con el covid-19, desató el debate en redes sociales respecto del derecho a la protección de datos personales de los enfermos sobre el derecho de todos a la salud.

El domingo 21 el secretario estatal de Salud, José Luis González Pinzón, dio a conocer el primer caso positivo de Covid-19 en la entidad, detectado en Ciudad del Carmen.

En su parco comunicado, el funcionario dijo que se trata de un hombre de 61 años de edad y de origen veracruzano que en los últimos 15 días estuvo en París, Madrid y Londres, pero omitió la ruta por la que el afectado regresó a México y la vía por la se trasladó a Ciudad del Carmen.

Comentó que el paciente tuvo contacto con cuatro personas, asintomáticas, ahora aisladas y bajo monitoreo médico.

Horas después se filtró a las redes sociales un documento interno de Pemex, cuya autenticidad no ha sido confirmada ni desmentida por la empresa, con el que se hizo pública la identidad del afectado, así como de su esposa, su hija –también trabajadora petrolera– y su nieta, de 18 meses.

Según ese oficio, que como “nota informativa” la giró el director general de Pemex en Ciudad del Carmen, Valentín Luna Marroquín, el 22 de marzo al subdirector de Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehmann Mendoza, el paciente –de 52 años, no de 61– viajó el 10 de marzo junto con su familia a Europa, de donde regresó nueve días después, infectado y sintomático.

De acuerdo con el parte, el itinerario del viaje de J.C.B.M., trabajador activo de la petrolera, y su familia comenzó el 10 de marzo en los vuelos Ciudad del Carmen-Ciudad de México-Madrid. Llegaron a la capital española el 11 de marzo y luego recorrieron Burdeos, Orleans y Londres.

Al ser rechazados en París, regresaron por vía terrestre de Londres a Madrid, donde el miércoles 18 abordaron un avión con destino a la Ciudad de México y al día siguiente otro hacia Ciudad del Carmen.

El cuadro clínico del jefe de la familia comenzó el 13 de marzo, con “fiebre de hasta 37.5 grados, congestión nasal leve y escasa rinorrea hialina, agregándose a los tres días mialgias y artralgias leves, así como ataque al estado general”.

El sujeto viajó con su esposa J.R.E., de 47 años; K.G.B.R, de 26 años, y su nieta P.G.B, de 18 meses, quienes hasta el momento están asintomáticas.

En el documento también se señala que K.G.B.R. es trabajadora activa del hospital de Pemex en Ciudad del Carmen, del que se encontraba ausente por un permiso que solicitó justamente para realizar ese viaje.

“A su llegada a Ciudad del Carmen se puso en contacto telefónico, activándose el protocolo de paciente de viaje, trasladándose desde el aeropuerto a su domicilio, donde han permanecido en aislamiento domiciliario total desde entonces”, dice el texto, y se aclara que ni el paciente sintomático ni su hija trabajadora tuvieron contacto con personal operativo o con áreas de trabajo de la empresa.

El documento fue difundido por medios digitales, algunos de los cuales dieron a conocer hasta el domicilio de la familia.

El asunto generó un acalorado debate. Por un lado, algunos ciudadanos salieron a defender el derecho a la protección de los datos personales del paciente y su familia, pues la exhibición de su identidad pone en riesgo su integridad.

Por otro lado, otros argumentaron que el derecho a la salud de la colectividad está por encima del derecho individual, ya que todas las personas que tuvieron contacto con el paciente durante su viaje tienen derecho a saber que estuvieron expuestos al contagio para someterse a una valoración, como los que viajaron en el mismo vuelo a Ciudad del Carmen.

(Gabriela Hernández, Noé Zavaleta, Pedro Matías, Veneranda Mendoza, Isaín Mandujano, Jesusa Cervantes, Armando Guzmán, Sergio Caballero, Rosa Santana)

