Por la contingencia, la UNAM lanza un programa cultural a distancia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una oferta de más de 700 actividades en línea, así como a través de Radio y TV UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inicia un magno programa a distancia que abarca exhibiciones cinematográficas, teatro, música y hasta clases de yoga.

En el programa televisivo #LaUNAMresponde –que se transmite por TV UNAM desde hoy, de lunes a viernes a las 15 y 18:30 horas, durante el tiempo que dure la contingencia por la pandemia del covid-19–, el escritor Jorge Volpi, titular de la coordinación, indicó que el propósito es ofrecer a la comunidad universitaria, la ciudad, el país, y aun a diferentes lugares del mundo, la oportunidad de llevar esta crisis acompañados por la cultura.

Se trata de convertir las actividades presenciales en actividades remotas para servir a la comunidad y ofrecer contenidos, pues, aunque aparentemente es de lo que más dispone la gente en este momento, programas como #LaUNAMresponde contarán con la presencia de especialistas en el tema y brindarán información verídica.

Al considerar la cultura como un “instrumento de transformación social”, Volpi destacó que uno de los propósitos es establecer la participación de la comunidad, que hagan teatro en su casa, graben cine minutos o escriban sus experiencias, y con ello contribuir a que, en esta especie de pausa, en la que se espera que la gente se quede en sus casas, no se den o incrementen los casos de violencia intrafamiliar.

Anunció que se convoca a las familias a realizar un Diario de la Pandemia en dos formatos. El primero a través de pequeños videos de menos de un minuto que se estarán subiendo a la página de la UNAM, para al final tener una película sobre cómo se vivió este periodo. La segunda es en forma de escritura, e igualmente al final se tendrá un libro en el que las familias narren su experiencia. Y con ambos la gente se convertirá en creadora.

La cartelera de las actividades, que ofrece desde este día la UNAM, puede consultarse en su página web cultura.unam.mx, y en redes sociales.

Habrá talleres de arte contemporáneo impartidos por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

A través de un comunicado, la universidad informó que dedicará sus espacios informativos Primer Movimiento, de 7:00 a 10:00; Prisma RU, de 13 a 15 horas, y Resistencia Modulada, de las 20 a las 23 horas, para difundir la información más reciente sobre la pandemia, y ofrecerá espacios diversos a las actividades generadas como parte del programa #CulturaUNAMenCasa.

Asimismo, de lunes a viernes, de 12 am a 10 am, y sábados y domingos de 12 am a 8 am, se enlazarán las frecuencias de AM y FM para transmitir una selección musical integrada por obras de largo formato, entre otras múltiples actividades.

En cuanto al programa #LaUNAMresponde, su fin es invitar a expertos de la propia universidad para mantener informada a la población y esclarecer mitos, como el que el covid-19 es una sentencia de muerte, puesto que “sólo dos por ciento de los casos ha fallecido, y la mayoría de ellos padecía otras enfermedades”, o falsedades como que las vacunas de la influenza y neumococo previenen el coronavirus.

La UNAM mantiene su sitio https://covid19comisionunam.unamglobal.com/, en donde se puede encontrar también información confiable sobre la pandemia.

