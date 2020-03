Con Constellation Brands, gobierno cruza “una línea” que no conviene al país: Canacintra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al rechazo de la iniciativa privada por la cancelación de la planta de Constellation Brands, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, aseguró que no hay distanciamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Más que distanciamiento hay molestia en el empresariado nacional, que se está traspasando a nuestros empleados, lo sabemos por los comentarios que hacen nuestros trabajadores. Hay molestia básicamente porque, a pesar de que el gobierno tiene gente experta en distintos campos, se toman decisiones de manera unilateral”, destacó en rueda de prensa.

Subrayó que el gobierno está cruzando “una línea” que no conviene al país, porque está dando señales negativas a la inversión privada.

“Esto no es obra pública. Cuando cancelaron al aeropuerto, el impacto fue para las arcas del país y los mexicanos, ahora están afectando a un particular y ahí estriba la gravedad, se está cruzando una línea que no debemos aceptar por el bien del país”, lanzó Castellanos.

En ese contexto, adelantó, la compañía presentará estrategias jurídicas e incluso puede invocar al artículo de inversiones extranjeras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún vigente.

De hecho, advirtió que la Canacintra impugnará la cancelación de la planta cervecera por ser violatorio al marco legal.

En cuanto a las medidas anunciadas esta mañana por el presidente de la República para amortiguar el impacto del coronavirus en la economía, abundó:

“No se puede apoyar a los informales sin apoyar a los formales que están trabajando en pymes (pequeñas y medianas empresas). Están lanzando un discurso para atender los programas sociales, pero están totalmente desprotegidos los 4.5 millones de pequeños empresarios que generan casi 78% del empleo en el país”.

