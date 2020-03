AMLO agradece apoyo de empresarios y les pide cumplir permisos por la contingencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres magnates mexicanos, dos de ellos activos opositores a su postulación presidencial, fueron encomiados hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo económico para enfrentar la pandemia por el Covid-19.

Se trata de Carlos Slim, quien ayer anunció un donativo de mil millones de pesos, así como de Agustín Coppel Luken, presidente de Grupo Coppel que anunció 50 millones de pesos y, de Germán Larrea Mota-Velasco, de Grupo México, quien donará un hospital recién construido en Juchitán, Oaxaca.

En cuanto a este último, el mandatario adelantó que dio instrucciones al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para que asuma el control del nuevo nosocomio.

El mandatario recordó que Carlos Slim se comprometió a no despedir a ningún trabajador de sus empresas durante la contingencia sanitaria.

También se dijo enterado de la medida implementada por Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, quien anunció prórrogas a deudores de su institución bancaria.

López Obrador destacó que ayer firmó el decreto que instruye se les dé permiso con goce de sueldo y prestaciones a mayores de 65 años o enfermos de diabetes e hipertensión, es decir, la población más vulnerable. La medida aplica tanto para el sector público como privado y se ampara en sus facultades.

En su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador destacó la transmisión en vivo que ayer enlazaron diferentes grupos de medios de radio y televisión para transmitir el anuncio de las medidas de entrada a la fase 2 de contingencia sanitaria. Aunque no dejó de señalar el comportamiento de conductores y periodistas, consideró que lo importante es que el mensaje llegara a todos los sectores.

Durante la conferencia de prensa, hizo diferentes señalamientos a medios de comunicación, así como a empresarios en general. A los primeros por alarmistas, en tanto, a los segundos, por pretender medidas fiscales especiales por la emergencia sanitaria como ocurría en el pasado.

Como ha venido diciendo desde hace días, no contempla ningún rescate ni estímulo especial a empresas y expuso que el compromiso que los empresarios asuman tienen que ver con la solidaridad y la dimensión social del empresariado.

“Es el momento de demostrar que somos solidarios. Eso aplica para lo otro, para decir, que van a seguir contribuyendo con impuestos porque ese dinero se utiliza para apoyar a los más pobres.

“Si no pagan impuestos o no contribuyen, no hay recaudación no podríamos darle a los adultos mayores y a la gente humilde ¿de que va a servir ir a la iglesia los domingos y a los templos, si no somos capaces de practicar el amor al prójimo? Entonces eso”, expuso.