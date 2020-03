Barbosa emite decreto para asumir la seguridad de Puebla capital

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta publicó hoy un decreto que permite a su administración asumir el control de la seguridad en esta capital.

El mandato que aparece en el Periódico Oficial del estado señala que los cuerpos de Seguridad Pública del ayuntamiento acatarán las órdenes que el gobernador transmita, por conducto de quien designe para tal efecto, y eso durará “el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y derechos”.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer al ayuntamiento de Puebla la suspensión provisional que solicitó para evitar que el gobierno estatal asumiera el control de la policía municipal, en su rueda de prensa matutina, este miércoles, Barbosa hizo un llamado a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para que actúe con “prudencia”.

Sin embargo, al mismo tiempo lanzó reiteradas críticas a la administración de la presidenta municipal morenista, a quien acusó de no hacer nada para resolver los problemas de inseguridad, y dijo que tampoco atendía problemas de suministro de agua a la población.

“No participan en nada. Se dedican sólo a administrar los asuntos de seguridad pública en el municipio, pero nada hacen por resolverlo, yo estoy obligado porque así me comprometí ante el pueblo, a resolver los problemas de seguridad. Yo no voy a detenerme, no voy a detenerme, ¿de acuerdo?”.

Tras darse a conocer el decreto, Rivera Vivanco emitió un comunicado donde dijo que aceptaba la decisión del gobierno del estado de asumir el control de la policía capitalina, pero sostuvo que mantendrá como titular de la corporación a Lourdes Rosales Martínez.

La alcaldesa advirtió que continuará la controversia constitucional que presentó ante la SCJN para que los ministros definan si el gobernador tiene o no facultades para nombrar al titular de la corporación policiaca, y manifestó que se reserva el derecho a defender la autonomía municipal.

“… Desde este momento instruyo a la titular Lourdes Rosales Martínez para que alinee a la Policía Municipal a las instrucciones del gobierno del estado y que, en total apego a la Hacienda Municipal, se coordine con este gobierno”, puntualizó.

En el decreto, el mandatario estatal justificó su determinación de tomar el control de la Seguridad Pública de Puebla capital por la incidencia delictiva registrada en 2019 y por la alta percepción de inseguridad que reportó la ciudadanía en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU).

Pero, además, acusó a la administración de Rivera Vivanco de permitir irregularidades al interior de la Policía Municipal.

“… Existen irregularidades internas consentidas por el gobierno municipal, como mantener activos a 84 elementos quienes no aprobaron evaluaciones del proceso de permanencia en materia de control de la confianza, cuya situación ha sido notificada en 13 ocasiones a la autoridad local, y únicamente se observó omisión, aun conscientes de las sanciones administrativas y legales que ello corresponde”.

Añadió: “Los resultados de las evaluaciones refieren que los policías entregaron documentación apócrifa para su ingreso, han aceptado sobornos, incurrieron en actos de tortura, toleran actividades ilícitas, además de reflejar incongruencia económica y patrimonial, entre otros factores que denotan el abandono de la labor policial a favor de la seguridad de la población”.

