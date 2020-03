El CCE descarta ruptura con AMLO tras freno a Constellation Brands

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, rechazó que haya una ruptura con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la cancelación de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

“Lo único que buscamos es que le vaya bien a México. En todos los momentos hemos apoyado al gobierno, hemos estado con él, hemos tratado por todos lados siempre estar de acuerdo con el presidente, porque sabemos que es por el bien de todos los mexicanos”, subrayó el líder de la cúpula empresarial.

Por otra parte, insistió al gobierno de López Obrador establecer un salario de subsistencia para los desempleados a causa de la crisis económica.

“Hemos intentado convencer a la autoridad de un salario de subsistencia que permita a todo aquél que se quede sin empleo pasar esta crisis y satisfacer sus necesidades básicas y de su familia. Todavía no tenemos respuesta”, apuntó.

La semana pasada el CCE lanzó un decálogo de medidas para aminorar el impacto de la caída de la economía este año, derivada del coronavirus. Dicho documento fue entregado al gobierno federal, sin que hasta la fecha haya respuesta.

“Los empresarios no estamos pidiendo una disminución de impuestos ni condiciones especiales. Son acciones que benefician a la economía y que tratan de proteger a los más desprotegidos, a las empresas pequeñas y medianas”, aclaró Salazar Lomelín.

Atizó: “Seguiremos preguntando por qué no hemos obtenido respuesta de los plazos a los que atenernos en los próximos días. Si no va a haber ningún plazo, que los contribuyentes lo sepan, pero que la autoridad esté preparada porque no está cumpliendo cosas básicas”.

