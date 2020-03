Chocan cifras de contagios en NL: Federación reporta 60 y Estado 97

MONTERREY, N.L. (apro).- La Secretaría de Salud de Nuevo León y el Gobierno federal tienen cifras dispares de pacientes infectados con el coronavirus en la entidad.

En conferencia de prensa, el titular de salud en el estado, Manuel de la O Cavazos dio a conocer que, hasta este jueves 26 de marzo, hay 60 pacientes oficialmente confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), dependiente de Salud federal, que fue el que dio la cifra.

Sin embargo, Nuevo León se adelantó en la detección, a través de análisis en laboratorios privados, y obtuvo resultados de 37 casos positivos más, no confirmados aún por el Indre, por lo que la cifra actual es de 97 casos totales, dijo Cavazos.

“Para que quede claro: hay 97 casos positivos de coronavirus, 97 personas enfermas de Covid-19, de las cuáles son detectados en hospitales privados 37, y 60 en el Indre. Y de ahora en adelante les voy a estar informando así”, precisó.

De la O explicó que, en los análisis privados, por lo general se confirman los resultados con un margen de error de hasta un 5% de error como máximo, por lo que es muy probable que la cifra de casos acumulados que hoy entrega sea ratificada.

Explicó que Nuevo León tiene disponibles 30 mil pruebas para aplicarlos en personas con factores de riesgo, y aunque no son avaladas por el Indre, serán efectuadas, y después serán enviadas al Gobierno federal para que haga la confirmación.

“No queremos la confronta, ni pelear con la federación, pero sí queremos implementar políticas públicas de salud que han sido exitosas en otros países. Existe evidencia científica y existen artículos que leemos publicados todos los días y creo que es una herramienta que Nuevo León implementa”.

“Es para ver qué paciente tiene la enfermedad y reciba el tratamiento que necesita y aislarlo para que no contagie. Sabemos que no cumplimos con la normativa, pero es más importante la salud de todos los pacientes que la normativa. Los médicos no revisamos exámenes de laboratorio: checamos al paciente y nos complementamos con los exámenes para complementar el diagnóstico”, dijo en la conferencia de prensa de esta tarde.

En el mismo encuentro con los medios, desde el palacio de gobierno, el secretario de Salud estatal aclaró que una persona infectada que supera la enfermedad no se vuelve a enfermar.

Además señaló que si bien en Texas algunos condados decretaron toque de queda, para evitar mayores contagios, esta medida no se contempla en Nuevo León porque las condiciones en la entidad son diferentes.

