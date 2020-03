Gran Bretaña: Boris Johnson anuncia que está contagiado de Covid-19

LONDRES (apro).- El primer ministro británico, Boris Johnson, dio positivo en el test de Covid-19 y se encuentra en cuarentena en su residencia oficial de Downing Street, en Londres, mientras Gran Bretaña batalla contra la peor crisis sanitaria desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Johnson, de 55 años, confirmó en su cuenta personal de Twitter que presenta desde hace 24 horas síntomas leves de la enfermedad, incluidos fiebre y una tos persistente.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020