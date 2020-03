Horacio Franco, contagiado de Covid-19 tras gira por Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El flautista y director de orquesta mexicano Horacio Franco dio positivo a la prueba de coronavirus Covid-19 luego de regresar de un viaje de trabajo a la ciudad de Nueva York, epicentro del virus en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el propio músico en su cuenta de Twitter:

“Después de 13 días de haber llegado de gira por NY y con diversos malestares no severos que me hicieron ir a dar ayer al hospital, salió mi prueba del COVID 19: positiva. “Por lo que más quieran: quédense en sus casas y guarden sana distancia”. https://twitter.com/HoracioFranco/status/1243401199400845312?s=20

Más tarde Horacio Franco añadió otro comentario a su red social:

“Con o sin gobiernos, mi carrera se ha sostenido incorruptible por 41 años. Por mis principios no he sido lambiscón de ningún gobierno. A los anteriores no los apoyé y sin embargo me dieron trabajo. No persigo nada con apoyar a @lopezobrador.

“Solo confío en que su proyecto ayudará”.

Con o sin gobiernos mi carrera se ha sostenido incorruptible por 41 años.Por mis principios no he sido lambiscón de ningún gobierno. A los anteriores no los apoyé y sin embargo me dieron trabajo. No persigo nada con apoyar a @lopezobrador_ Solo confío en que su proyecto ayudará — Horacio Franco (@HoracioFranco) July 3, 2019

