No hay desbordamiento por coronavirus en México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la epidemia por coronavirus (Covid-19) se haya desbordado, aseguró que la contingencia ha servido y está bajo control, para luego llamar a los políticos a evitar protagonismos o expresiones amarillistas sobre el tema.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso que se están acatando todas las recomendaciones de los expertos en la materia y advirtió que mantendrá su agenda pero acatando los protocolos sanitarios.

López Obrador ha sido insistente en llamar a la clase política y principalmente a sus opositores a evitar intervenir en el tema tergiversando información o realizando comentarios amarillistas, algo que esta mañana reiteró.

El gabinete de salud ha insistido en el llamado a mantener distancia social y evitar salir para controlar la propagación del virus, no obstante, el presidente López Obrador explicó que, en su caso, no se aislará:

“Se están cumpliendo todas las recomendaciones, en el gobierno ya no están acudiendo a trabajar quienes no tienen una función de servicio directo a la ciudadanía. Ahí no me encuentro yo, que sí tenemos una función básica, no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como (tampoco) los médicos, los del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Nos tenemos que quedar, cumpliendo con las recomendaciones.