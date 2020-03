Embajador de EU en México pide a turistas de ese país que “regresen a casa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la pandemia de Covid-19 y la activación de la fase 2 por la propagación del coronavirus en el país, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió hoy a los turistas estadunidenses que actualmente viajan por el país que “regresen a casa”, e invitó a sus connacionales que residen de este lado de la frontera a “pensar” en la opción de ir a la Unión Americana.

En un video que subió hoy a su cuenta de Twitter –un medio que el diplomático usa a diario, con lo que se construyó una imagen positiva en México–, Landau dijo a sus connacionales que su seguridad es la “prioridad número uno” de la Embajada y “los respaldamos”.

A message to U.S. citizens in Mexico / Un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/riLevbNuHO

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) March 27, 2020