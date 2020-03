AMLO arremete contra Gustavo de Hoyos y señala: “la Coparmex parece un sector del PAN”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió esta mañana en contra del dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al que ubicó como “uno que quiere ser candidato de un partido conservador” y que es “supuesto representante de empresarios”.

Al comentar que hoy volaría a Tijuana para supervisar obras en Mexicali y San Luis Río Colorado pidió que no quería ver a nadie en el aeropuerto por las medidas de sana distancia que se están tomando por la contingencia del Covid-19.

Y detalló:

“No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, un supuesto representante de empresarios…

“Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente.

Y se siguió:

“Cuidado con los provocadores. El que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque es charro, el que vaya es conservador, que me dejen porque voy a cumplir con mi misión.

Concluyó el tema señalando que hacía la petición de que no fueran a recibirlo al aeropuerto “para que no se le dé motivo, pretexto, a los adversarios” de que digan que no cumple con las indicaciones de las autoridades de Salud.

“Y si tengo que decir esto que acabo de mencionar del señor de Coparmex es porque se pasa, o sea, ya. Está bien que quiera, que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios y no ayuda en nada”.

