Despacho del presidente de Coparmex, defensor legal de Constellation Brands

MEXICALI, BC. (apro).- El despacho del presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, ha sido defensor legal de la empresa Constellation Brands en demandas que interpusieron ciudadanos para solicitar la cancelación del proyecto.

De acuerdo con documentos en poder de apro, abogados del despacho “DHA De Hoyos y Avilés” defendieron a la compañía ante el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, en el recurso de revisión A.R. 115/2018 interpuesto en junio de 2017 por cerca de 20 mexicalenses, entre ellos la hoy senadora por Morena Alejandra León.

La esencia del amparo solicitado en contra de la instalación de Constellation Brands tiene que ver con que sus permisos de agua eran ilegales y por lo tanto no podía seguir amparándose únicamente con permisos estatales, “porque debían ser federales y estaban construyendo sin tenerlos, además de que se estaba recurriendo a un acuífero en veda y se violaba el derecho humano al agua”, según la legisladora.

Apro buscó al encargado del despacho “DHA De Hoyos y Avilés” en Mexicali, Jorge Eduardo de Hoyos Walther, hermano del presidente nacional de Coparmex, para corroborar la información, y éste confirmó que sí defendieron a la empresa cervecera, pero rechazó la existencia de un conflicto de interés, ya que su hermano –dijo– no litigó en dicho asunto.

Además, aclaró que hasta el momento desconoce cuál será la decisión de Constellation Brands ante la cancelación del proyecto y de los resultados de la consulta pública que se celebró el pasado fin de semana, por lo que no puede decir si se amparará o demandará una indemnización, menos aún si defenderán a la compañía.

–¿Su despacho aún está litigando a favor de Constellation Brands en algunos de las denuncias en su contra?

–Hasta donde yo sé, actualmente no hay ningún litigio en curso, hubo un litigio en el pasado, pero actualmente no hay.

–El que tuvieron, ¿ustedes sí lo defendieron?

–Sí, representamos a la empresa en un juicio que se obtuvo a favor de la empresa, con sentencia favorable en virtud de que los permisos estaban todos conforme a la ley y el tribunal federal resolvió a favor de la empresa.

–¿Entonces el propio tribunal dijo que todos los permisos de Constellation estaban en orden?

–La verdad es que hay muchos permisos para operar una empresa de este tipo, no recuerdo si en este caso, si el amparo abarcaba todos los permisos o algunos de ellos, pero los que fueron materia de este amparo, el tribunal consideró que estaban conforme a derecho.

–En caso de que la empresa solicitara una indemnización, ¿ustedes defenderían a la empresa?

–La realidad es que nosotros ni siquiera tenemos información si va a proceder de esa manera la empresa y, en todo caso, no podríamos influir ni siquiera nosotros.

“Le repito que no tenemos información de cuál es el sentido en que va a proceder la empresa en los próximos días o semanas, no tenemos información, no estamos autorizados para hablar en nombre de la empresa, entonces no le puedo decir cuál será la procedencia de las acciones en el futuro de la empresa”.

–Usted como abogado, ¿en caso de demanda sería dentro del marco del TLC o T-MEC?

–Pues como le repito, ese es un tema que tendrá que analizarse por parte del equipo legal de la empresa y no tengo autorizado para hablar a nombre de ella.

–¿Considera que hubo conflicto de interés por ser su hermano presidente de Coparmex y hablar a favor de la empresa y que ustedes la defendieran en un litigo que concluyó en 2018?

–No, desde luego que no. En primera, Gustavo no participó dentro de ese amparo y, segundo, comentar que los intereses defendidos son en la misma línea que ha comentado brevemente, es decir, las defensas que Coparmex hace de la libre empresa son en el mismo sentido de lo que hizo el espacio patrocinando el funcionamiento de la empresa, en ambos casos iba dirigido a estar defendiendo el derecho al ejercicio de la libre empresa.

La senadora promotora del amparo detalla que en dicho litigio se fueron a revisión hasta tribunales colegiados, pero perdieron, y comenta: “Es obvio que los de Hoyos compraron jueces y magistrados”.

De acuerdo con los documentos, en representación de la empresa, Jorge Alberto Burgos Noria autorizó para oír y recibir todo tipo del notificaciones, documentos y valores, así como para tomar fotografías a “Gustavo Adolfo de Hoyos Guevara, Jorge Eduardo de Hoyos Guevara, Jorge Eduardo de Hoyos Walther y Javier Alejandro Ayala”.

Quienes figuran en el documento son padre, tío y hermano, del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

