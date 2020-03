Personal de salud de SLP y BC exige material de protección para atender a contagiados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los estados de San Luis Potosí y Baja California, trabajadores de la salud protestaron este viernes por la falta de material de protección para atender a personas contagiadas por Covid-19.

En tanto, el gobierno de Colima exigió el adelanto de los recursos federales anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la atención médica del coronavirus, y en Yucatán se instaló el Comité Estatal de Emergencias.

En San Luis Potosí, personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 50 se declaró en paro de labores y exigió a la institución que le entregue material de protección, luego de que en el nosocomio se registró el fallecimiento de una persona por Covid-19.

“No negamos atención, sólo quiero protección”, fue la consigna que se escuchó entre decenas de trabajadores que se reunieron en una de las áreas de la clínica para exigir que la delegación se haga cargo de proporcionarles el material, principalmente caretas.

Clínica 50 Imss en estos momentos Dr. pic.twitter.com/BT72dwtle9 — Balas Covid. (@JavierBalasSLP) March 27, 2020

Además, en algunos videos que el mismo personal difundió en redes sociales y medios de comunicación, se escuchan quejas en contra de la directora Aurora Donají Peña Ramírez, a quien se acusó de hostigar y acosar al personal para obligarlo a realizar sus actividades sin las medidas de protección necesarias.

“¿Tenemos miedo? Sí. Yo tengo miedo”, se escucha decir a una trabajadora médica.

En el paro participaron doctoras y doctores, así como enfermeras, quienes exigieron la destitución de la directora.

El jueves, los Servicios de Salud del estado confirmaron el fallecimiento de dos personas en el estado, una de ellas en el hospital general de zona IMSS 50, de un hombre de 57 años de edad, por complicaciones derivadas del Covid-19. La víctima padecía diabetes e hipertensión.

Se trata de la segunda defunción reportada en el estado hasta el jueves, de un total de 19 casos confirmados.

Esta tarde, en la conferencia de prensa ofrecida como cada día, desde que se registraron casos de Covid-19 en el estado, la titular de los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, informó que al ser presentado el último caso dentro del Comité Estatal de Salud, se expuso la necesidad de reforzar la capacitación para el personal y precisar quiénes sí son las y los trabajadores médicos que deben portar equipos de protección.

“Se tomó el acuerdo de que cada persona que llegue con afecciones respiratorias se debe pensar en Covid-19, o con casos graves de padecimientos respiratorios se les canalizará como Covid-19”, dijo.

Y anunció que en respuesta a las inquietudes del personal médico de hospitales y clínicas, “haremos un reinventario de insumos y de ahí haremos una redistribución hacia donde se necesita, pero sobre todo la capacitación de nuestro personal, porque no todo el personal va a requerir el equipo”.

Añadió: “¿Yo qué les puedo decir a los compañeros del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales? Es válido que tengan miedo, es válido que pidan insumos. Tienen miedo, tienen familia, este es un virus nuevo, es el personal que va a atender la epidemia, va a estar en el campo de batalla”.

En Mexicali, Baja California, trabajadores de enfermería y radiología de la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron protestas escalonadas afuera de las instalaciones, en demanda de material de protección para trabajar con posibles confirmados de contagio de coronavirus.

La mañana de este viernes, un grupo de 20 trabajadores del IMSS también demandó información sobre pacientes de Covid19 que están en la clínica, y reveló que carecen de cubrebocas, guantes y batas.

En cuanto a los ventiladores para atender a la población que lo requiera por la infección del virus, el gobernador del estado ha dicho que se tienen 120 para toda la entidad.

Y sobre el número de infectados de coronavirus, esta es la primera ocasión en que no se incrementó el número de contagios de un día para otro, informó el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico.

Mexicali se mantiene con 10 infectados y Tijuana con otros 10.

Por otra parte, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, señaló que hasta el momento la entidad no ha recibido el adelanto de los recursos federales anunciados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la atención médica del coronavirus.

“De apoyo federal no ha llegado nada, y nada es nada; lo que sí nos han dicho es que van a hacer algunos adelantos de entrega de recursos del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), pero no nos ayuda esto porque es para pagar la nómina, no son recursos frescos ni recursos nuevos”, dijo.

Tras comentar que Colima fue uno de los primeros estados que se sumaron al Insabi, Peralta Sánchez resaltó que los recursos anunciados por López Obrador no podrán destinarse para cubrir necesidades de camas de hospital, ventiladores, ni algún otro equipo médico, pues únicamente es para el sueldo del personal, por lo que “si yo lo utilizo para otra cosa, después cómo pago la nómina a los empleados del sector salud”.

En entrevista con el programa ‘El Perchero’, del portal colimense ‘Archivo Digital’, el gobernador dijo que planteará al gobierno federal la solicitud de empresarios locales en el sentido de que se les condone el cobro del servicio de energía eléctrica durante el periodo de la contingencia.

Otro apoyo que el mandatario estatal solicitará se relaciona con la necesidad de camas, medicamentos, equipo médico y ventiladores, entre otras cosas, para la atención de pacientes con coronavirus.

En días pasados la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), Leticia Delgado Carrillo, informó que en el Sector Salud de todo el estado únicamente hay 94 ventiladores especiales, de los que sólo 58 se encuentran en buenas condiciones y el resto está en mantenimiento; además, tanto en el sector público como en el privado sólo hay 29 camas para terapia intensiva.

Este viernes, en sesión extraordinaria realizada de manera virtual, el Consejo Estatal de Protección Civil de Yucatán instaló hoy el Comité Estatal de Emergencias, en cumplimiento a lo dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.

Dicho Comité fungirá como mecanismo de coordinación de las acciones que habrán de emprenderse durante el tiempo que dure la emergencia, en términos de la Ley de Protección Civil.

Con ello, el gobierno del estado podrá disponer en cuanto lo requiera del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, que asciende a 21.6 millones de pesos.

Esos recursos se destinarán a la adquisición de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos o de limpieza; mercancías, objetos, bienes o servicios necesarios para proteger la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura y planta productiva en el territorio yucateco.

Mientras tanto, la Secretaría Salud informó que al corte de hoy suman 36 los casos confirmados de Covid-19 y 20 están en proceso de análisis. Del total de casos positivos, 11 pacientes ya se recuperaron, 18 están aislados en sus hogares con síntomas leves y siete más están hospitalizados, graves, pero estables.

(Verónica Espinosa, Jesusa Cervantes, Pedro Zamora, Rosa Santana)

